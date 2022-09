Para esta temporada 2022-23, dos futbolistas mexicanos emigraron a la Eredivisie y ambos ya debutaron, primero fue el delantero Santiago Giménez quien incluso ya marcó gol con el Feyenoord y posteriormente le correspondió al lateral Jorge Sánchez hacer su presentación con el Ajax.

Sobre su debut contra el FC Utrecht, Jorge Sánchez comentó que "estoy muy contento de que me hayan dado esta gran oportunidad de mi debut, estoy feliz porque es algo para lo que he trabajado mucho, para estar aquí, y ahora para poco a poco demostrar en la cancha e irme ganando un lugar porque es a lo que vengo a ser titular, a tener la mente en alto y a ganar muchos campeonatos con Ajax. Estoy muy feliz de esta oportunidad y a seguir sumando".

En ese partido, Jorge Sánchez comenzó en el banco de suplentes e ingresó al minuto 38 por la lesión de su compañero Devyne Rensch: "Yo estoy preparado, estoy entrenando a full para cuando se me dé la oportunidad, yo soy una persona que no le desea el mal a nadie y lo que le pasó a Rensch no es algo de mi agrado, eso a mí no me gusta. Yo estoy aquí para trabajar, para ganarme el puesto y hacer lo que esté a mi alcance trabajando duro, espero que se recupere pronto, espero que no esté mal y verlo en la cancha haciendo lo que él sabe hacer para que sea una competencia muy buena y una competencia sana".

Respecto a sus primeros minutos en partido oficial como jugador del Ajax, Jorge Sánchez consideró "que hice las cosas bien en lo que tenía que hacer, obvio que hay cosas por mejorar como todo jugador, más que nada en movimientos, pero estoy muy contento, estoy comprometido y lo que me pidan lo voy a hacer de la mejor manera".

Jorge Sánchez promete bailar si anota gol

Jorge Sánchez ha sido recibido bien por sus compañeros al grado que el lateral derecho ya pone la música en el vestidor, así lo contó el lateral derecho: "Hubo baile y canto incluido, la verdad pasamos un muy buen momento con los compañeros; ellos no entienden español y yo estaba cantando una canción en español, una cumbia para bailar y para cantar un poquito, y le metimos un poquito de bailada para que se divirtieran un poquito los compañeros". El futbolista mexicano anticipó que dará una sorpresa cuando se estrene como anotador del Ajax: "La verdad guardo ese baile para hacerlo cuando, primeramente Dios, meta un gol, ya me comprometí a hacer ese baile".