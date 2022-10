Napoli consiguió uno de sus triunfos más importantes de la campaña, derrotando por la mínima diferencia en su campo a la Roma, manteniéndose así líderes de esta cerrada edición de la Serie A.

Chucky Lozano disputó 74 minutos y no tuvo tan buena actuación como en otras semanas, pero sí generó algunos ataques interesantes y al final lo que importa es la victoria del colectivo, que ilusiona mucho en esta edición 2022-23.

El desempeño del formado en Pachuca no pasó desapercibido para una leyenda del futbol. Al término del cotejo José Mourinho dedicó unas palabras para el atacante mexicano, aunque no fueron nada positivas.

"En mi opinión hemos hecho un buen partido. Estoy contento con los chicos, no me gusta irme perdiendo, pero tengo una sensación positiva. Felicidades al Napoli, han ganado sin merecerlo, y felicidades a nosotros, que hemos perdido sin merecerlo. El que siempre se tira y siempre está en el suelo, ¿cuál es su nombre? Lozano”, dijo The Special One para DAZN.

Ya había elogiado mexicanos

Las palabras hacia el Chucky distan mucho de su admiración para Andrés Guardado, al que reconoció hace unas semanas antes de enfrentarlo en la Europa League: "Es un jugador con mucha calidad, es un jugador que significa en el modo de pensar del Míster Manuel Pellegrini, es un jugador técnico, con buena visión. Me gusta mucho", aseguró en aquella ocasión.