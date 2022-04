Ya se ha hablado largo y tendido de las reiteradas ausencias de Javier Chicharito Hernández en las convocatorias al seleccionado mexicano que conduce Gerardo Tata Martino, incluso cuando en el equipo la responsabilidad goleadora recae demasiado, tal vez en exceso, en la figura de Raúl Jiménez y cuando el ex-Chivas de Guadalajara sigue demostrando, ya desde hace tiempo en la MLS, que es un atacante de temer.

Menos se ha reparado, en cambio, que en el seleccionado mexicano femenil Charlyn Corral parecería estar siendo víctima de una clausura muy similar a la que sufre el ex-Real Madrid y Manchester United, pues la entrenadora Mónica Vergara no ha contado con ella en las últimas convocatorias entendiendo que tiene a su disposición a futbolistas con mejor actualidad.

También al igual que sucede con Chicharito, es imposible encontrar a futbolistas mexicanas en actividad que tengan la trayectoria de Charlyn Corral, una futbolista de probada jerarquía internacional que ha defendido las playeras del Levante y el Atlético Madrid en el futbol europeo, al que arribó en 2014 para jugar en el Merilappi United de Finlandia.

Curiosamente, teniendo 30 años y al no haber renovado su vínculo con el equipo Colchonero, Corral decidió regresar al futbol mexicano para jugar con las Tuzas del Pachuca, cuando todo parecía indicar que todavía le sobraba combustible para seguir jugando en Europa. En el pasado Clausura, la delantera se despachó con 12 goles en 13 partidos, lo que parecería no haber sido suficiente para la entrenadora del seleccionado femenil.

Lo mismo sucede con Chicharito, quien ya dijo que no se dará por vencido y seguirá dejando todo en cada partido no solo por el bien común de Los Angeles Galaxy sino también para ganarse un lugar en la lista de convocados para el Mundial de Qatar de la que hoy parece estar vetado.

Yon de Luisa se refirió a las posibilidades de Chicharito de ir al Mundial

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Yon de Luis no se anduvo con rodeos a la hora de señalar que Javier Chicharito Hernández está prácticamente descartado del seleccionado mexicano pensando en el Mundial de Qatar. "No lo hemos convocado. Hemos sido respetuosos con las decisiones de Gerardo Martino. Hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante", destacó en diálogo con ESPN.