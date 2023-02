Durante los períodos de mercados de pases, muchos nombres suenan en distintos equipos, algo que termina ilusionando a los aficionados. Con la apertura del mismo, uno de los jugadores que todos los aficionados de Chivas querían volver a ver con el jersey rojiblanco era Javier Chicharito Hernández, pero parece que eso será difícil de cumplir...

La aparición de Chicharito en el Rebaño Sagrado cambió para siempre la historia del club y también de la Selección Mexicana. Desde entonces, el atacante de 34 años ha pasado por el Manchester United, el Real Madrid, Sevilla y actualmente se desempeña en el Los Angeles Galaxy de la MLS, casi que cerrando una carrera soñada.

Sin embargo, su vínculo con el conjunto estadounidense se vence en el cierre de este 2023 y eso hace que en la Liga MX miren con buenos ojos un posible regreso del goleador histórico del Tri, algo que no solo sería muy bueno para las Chivas por lo que aporta un jugador de su jerarquía, sino también por lo que significaría para la liga en sí.

Lamentablemente, la ilusión duró poco, pues Chicharito confesó en su perfil de TikTok cuáles serían sus intenciones: "Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno".

Con esta declaración queda en claro que la intención de Hernández de regresar al futbol mexicano es muy lejana. Sin embargo, si desde la directiva del conjunto norteamericano no le renuevan el contrato, podrían intentar ficharlo en lo que sería uno de los regresos más esperados.