El mediocampista del club español Real Betis, Andrés Guardado, reveló en una entrevista las complicaciones que ha tenido para cumplir su deseo de volver al futbol mexicano con Atlas y el principal motivo por el que no se retirará como futbolista profesional en la Liga MX con los Rojinegros, a pesar de surgir de sus Fuerzas Básicas y del cual emigró a Europa.

El habilidoso volante formado en la Academia confesó en una entrevista para la plataforma internacional Star+ el increíble argumento que recibió por parte de la institución jalisciense durante el último año y medio, lo que le ha permitido comprender que simplemente se le va a imposibilitar cualquier posibilidad de cumplir su sueño de volver para retirarse en el club de sus amores en Liga MX.

El Principito Guardado, durante su plática exclusiva con Star+, reconoció que "a esta altura de mi carrera, mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo, porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos, no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar. Cuando esas cosas se van acumulando y se van sumando, pues obviamente te hacen replantearte un poco el cómo quieres acabar tu carrera o en dónde quieres acabar tu carrera; entonces, a partir de ahí, entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos, que valoren lo que has hecho, que te sientas contento, valorado y estés a gusto".

El mediocampista de la Selección Nacional de México en Qatar 2022 comentó quien sí le abrió las puertas para regresar al futbol mexicano y del que incluso recibió una llamada telefónica, luego de adelantar que: "Jesús Martínez me habló personalmente y me dijo: Andrés, tienes las puertas abiertas de Grupo Pachuca, si quieres venir acá, para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros. Y la verdad es que me dio mucha tranquilidad, más allá de que si se dio o no se dio, el saber que una persona de tu país te abre las puertas, la verdad es que es algo que a mí me llegó, se lo agradezco muchísimo y como se lo dije a él, es algo que no lo voy a olvidar, que el día de mañana si se dan las cosas, me encantaría trabajar con él".

Guardado, durante su plática exclusiva con Star+, aprovechó para dejarle un mensaje a toda la afición del Atlas y refirió que "lo que me gustaría decirle al aficionado del Atlas es que esto no está en mis manos, que lo he dicho muchas veces y es la primera vez que lo digo abiertamente, no es para aventar mensajes a nadie, ni mucho menos, es que mi representante habló dos veces, tanto el año pasado cuando yo terminaba contrato, como ahora con esta situación de no inscripción, con la gente del Atlas preguntamos si encajaba para poder ir y las dos veces recibimos una negativa, entonces no está en mí, no es algo que yo decida".

