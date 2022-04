Sin Javier Hernández vive un gran inicio de temporada en la MLS ya que con Los Angeles Galaxy el mexicano brilla con goles y asistencias. Por otra parte, lesjo del seleccionado nacional, el mexicano anunció cuál es nueva chamba al comunicar que se incoorpora a Complexity Stars, un equipo que se caracteriza por generar contenidos con videos juegos.

El 2021 y 2022 no fue el año esperado para el futbolista formado en Chivas ya que se posicionó como un jugador elegible para el Tri, pero el llamado nunca llegó. Es más, Gerardo Martino confirmó, sin decirlo, que por el momento no estaría y que los motivos no se darán a conocer ya que es algo que queda dentro del Seleccionado Nacional de México.

A pesar de esto,Chicharito Hernández se mantiene activo con Los Angeles Galaxy debido a que con Los Angeles Galaxy se mantiene como goleador y asistidor. A su vez, en las últimas horas confirmó que se unió a Complexity Stars para generar contenidos de digitales con videos juegos.

"El gaming siempre ha sido una de mis pasiones, y al firmar con Complexity Stars, podré crear contenido y organizar eventos para comprometerme mejor con mis fans fuera del campo”, expresó Chicharito Hernández en el comunicado de prensa que dio.

Y agregó: “Complexity tiene una gran historia en los videojuegos y los esports y después de ver su compromiso con el desarrollo del talento y el fomento de las oportunidades para que los atletas crezcan orgánicamente con el espacio, supe que sería un ajuste perfecto". Cabe recordar que en plena pandemia abrió su canal de Twitch donde ha realizado varias transmisiones con diferentes videos juego.