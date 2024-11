El destacado centrocampista de Manchester City no no disputará el duelo contra Irlanda.

Inglaterra e Irlanda se medirán desde las 11:00 hs (CDMX) en un duelo lleno de rivalidad por la última jornada del Grupo 2B de la UEFA Nations League. El combinado dirigido interinamente por Lee Carsley consiguió un importante triunfo ante Grecia el jueves pasado y ahora buscará sellar su ascenso directo en el mítico estadio de Wembley.

La tabla de posiciones encuentra a Inglaterra empatado en puntos con Grecia, pero los británicos tienen una ligera ventaja por diferencia de gol que intentarán que se mantenga este domingo para firmar su regreso a la máxima división del certamen. No obstante, en esta doble fecha varias de sus figuras brillan por su ausencia, y una de ellas es Phil Foden.

ver también Las alineaciones confirmadas de Inglaterra vs. Irlanda por la UEFA Nations League

¿Por qué no juega Phil Foden en Inglaterra vs. Irlanda por la UEFA Nations League?

Phil Foden no juega en Inglaterra vs. Irlanda debido a que fue uno de los ocho jugadores que se bajaron de la lista para la doble jornada de UEFA Nations League de noviembre. Lo curioso de la situación es que disputó los 90 minutos ante Brighton el 9 de noviembre. La Federación no dio más detalles y calificó a estos futbolistas como “no disponibles”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. Irlanda por la UEFA Nations League?

Alineación confirmada de Inglaterra vs. Irlanda por la UEFA Nations League