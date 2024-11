La estrella del Real Madrid no disputará el encuentro de este domingo contra la Azzurra. Conoce el motivo.

Italia y Francia se verán las caras este domingo desde las 13:45 hs (CDMX) por la última jornada del Grupo 2A de la UEFA Nations League. Ambas potencias se verán las caras en San Siro para determinar quién terminará como líder de la zona y el espectáculo parece estar garantizado. Sin embargo, el cotejo contará con algunas ausencias de peso.

El local lidera el grupo con tres puntos de diferencia sobre su rival de turno, por lo que el encuentro podría cambiar al puntero si Francia consigue un triunfo holgado en suelo italiano. Ahora bien, para el cotejo de esta tarde, los subcampeones del mundo no contarán con su máxima figura: Kylian Mbappé.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Italia vs. Francia por la UEFA Nations League?

Kylian Mbappé no jugará contra Italia porque Didier Deschamps no lo convocó para la fecha FIFA de noviembre . El atacante del Real Madrid no padece ninguna lesión, pero sorprendentemente quedó afuera de la lista para la doble jornada de UEFA Nations League.

¿Qué dijo Didier Deschamps sobre la no convocatoria de Kylian Mbappé?

El entrenador de Francia fue consultado por la ausencia de Mbappé en rueda de prensa y respondió: “He tenido conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, pero yo hablo directamente con Kylian. Es mi responsabilidad tomar decisiones. Esa es la que he tomado sobre esta reunión. Lo repito: porque es mejor así” .