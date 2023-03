¡Lo cuidan! Chucky Lozano no jugará en el Napoli vs. Atalanta por la Serie A

El Napoli está teniendo una temporada impresionante y han logrado mantener un dominio muy importante en la Serie A. Más allá de que faltan bastantes fechas, el conjunto de Luciano Spalletti le lleva 15 puntos al segundo y se encamina a ganar el Scudetto. Es por esa razón que están muy concentrados en la serie frente al Frankfurt por Champions League.

Más allá de que en el mercado de pases perdieron piezas importantes, el entrenador logró potenciar futbolistas que ya se encontraban en la plantilla. Uno de los casos más claros es el de Hirving Lozano, quien se convirtió en una pieza fundamental en el ataque. El mexicano es el complemento ideal para Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia.

¿Por qué Hirving Lozano no jugará en el Napoli vs. Atalanta?

De todas formas, Spalletti anunció en conferencia de prensa que Chucky no será parte de la siguiente fecha de la Serie A debido a que tuvo que entrenar diferenciado. Si bien no es nada grave, el plan es no exigirlo para que no sufra ninguna lesión muscular. Por lo tanto, se espera que retorne al campo de juego frente al Frankfurt por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Lo especial que tiene el Napoli es que el equipo funciona independientemente de los nombres que componen el once inicial. El entrenador logró impregnarle al club un estilo de juego muy claro, por lo que no necesitan de individualidades. Aunque claro, futbolistas como Osimhen o Lozano no son sencillos de reemplazar.

Está claro que Atalanta no es un rival para menospreciar, ya que está luchando por entrar a los puestos de clasificación de Champions League. Sin embargo, Napoli está en un gran momento y tiene una gran ambición para la temporada. No solo pretenden quedarse con la Serie A, sino que también quieren hacer un gran papel en el plano internacional.