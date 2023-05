Uno de los futbolistas que no ha parado de tener una buena cantidad de minutos a lo largo de la temporada 2023 de la MLS es Rodolfo Pizarro en Inter Miami. Sin embargo, el futbolista mexicano acaba de tener malas noticias debido a que terminó lesionado, por lo que se perderá una gran cantidad de encuentros.

La actualidad del exjugador de Pachuca, Rayados de Monterrey y Chivas sin duda sorprende a propios y extraños, ya que su último paso por la Liga MX no fue el mejor. Su regreso al balompié nacional fue sin pena y sin gloria, siendo suplente bajo el mando del Vasco Aguirre y Víctor Manuel Vucetich. A pesar de esto, tuvo sus oportunidades en el Tri de Gerardo Martino.

Por otra parte, su momento en Inter Miami ha sido excelente, ya que es titular en el equipo de la Major League Soccer. Según lo informado por Transfermarkt, el mediocampista mexicano hoy ha sido titular en siete de los ocho juegos que disputó y lleva 599 minutos de acción lo que le da un promedio de 74,8 minutos por partido.

Sin embargo, el futbolista mexicano tiene malas noticias debido a que esta tarde Medio Tiempo informó que Rodolfo Pizarro tiene una lesión muscular. Es por este motivo que el futbolista nacional se perderá cuatro encuentros hasta que termine de recuperarse del desgarro que sufrió en el tendón de la corva derecha.

¿Qué partidos se perderá Rodolfo Pizarro con Inter Miami?

De esta manera, Rodolfo Pizarro no podrá estar disponible para Phil Neville de cara a los siguientes cuatro semanas. Debido esto no podrá jugar ante New England Revolution, Nashville, Orlando City y Montreal. Esto se le suma el choque contra Nashville por los Octavos de Final de la US Open Cup.