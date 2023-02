Feyenoord obtuvo una importante victoria contra el Heerenveen por 2-1, partido en el que Santiago Giménez tuvo una actuación extraordinaria con un golazo que le permite a los de Rotterdam mantenerse en la cima de la Eredivisie.

El delantero mexicano recibió un balón dentro del área, luego se acomodó para el remate de zurda y mandó el balón al fondo de las redes, respondiendo de esta manera a la confianza de Arne Slot de considerarlo para el once inicial.

Luego de convertir su quinta anotación en el campeonato, Giménez se pronunció sobre el buen momento que vive en el Feyenoord y el crecimiento que ha experimentado en los últimos meses, cambiando la opinión de su entrenador.

"Me encantan los Países Bajos. Este es el comienzo. Hago lo mejor que puedo y trato de llegar a la cima. Cuando llegué aquí no era lo suficientemente bueno, el entrenador también me dijo eso. Me siento bien ahora", comentó el Bebote.

¿Cuándo juega el Feyenoord?

Tras la valiosa victoria contra el Heerenveen, el equipo de Giménez se prepara para su próxima cita en la Eredivisie ante AZ Alkmaar, su escolta más cercano en la tabla. Este partido se llevará a cabo el próximo sábado 18 de febrero.