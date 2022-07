Una de las principales novedades del mercado de pases, fue, sin duda alguna, el fichaje de Santiago Giménez por el Feyenoord. El delantero mexicano arrancó el Apertura 2022 como máximo goleador del certamen y se ganó la transferencia al futbol europeo.

Tras superar las pruebas médicas y ser presentado de manera oficial, Santiago Giménez brindó una conferencia de prensa, en la que brindó sus primeras palabras como jugador del Feyenoord. Allí, recalcó la importancia de Edson Álvarez en su gusto por la Eredivisie.

"Desde antes que supiera del interés, hablaba mucho con ellos, porque me entusiasmaba estar en la Liga holandesa. Me dijeron que era una liga muy intensa, con mucha rivalidad y muy competitiva. Ahora que Edson supo de la noticia ha sido de gran ayuda porque me ha dicho que la Liga es extraordinaria", explicó Santiago Giménez.

Asimismo, Giménez también destacó la buena predisposición del entrenador Arne Slaot y los directivos del Feyenoord: "Ellos han estado muy atentos a todas las pruebas médicas. Por lo que me dijeron, me tienen mucha fe y ahora depende de mí. Voy a dar el máximo de mi para ser un gran jugador para el equipo".

Encantado con jugar la Europa League

El ahora exdelantero de Cruz Azul develó su entusiasmo con disputar la Europa League, un certamen que conoce muy bien: "Antes sólo lo podía ver por la tele. Ahora lo puedo ver acá jugando. Estoy muy emocionado por esta nueva aventura. Esperamos llegar muy lejos, si se puede, ser campeones. Yo creo que dentro de los gigantes de Europa también está el Feyenoord", expresó.