El Feyenoord consiguió una importante victoria este domingo frente al AZ-Alkmaar, tres puntos vitales en su lucha por lograr el bicampeonato, pero existe una gran preocupación por el rendimiento mostrado por Santiago Giménez. El futbolista mexicano ha entrado en una mala racha y eso pesa en la Selección Mexicana.

Este 2024 será un año clave para las ambiciones del seleccionado nacional. La Copa América es la gran medición que tiene el equipo que dirige Jaime Lozano y necesita tener a todos sus futbolistas en óptimas condiciones, desde lo físico y lo anímico, por eso el presente de Santi Giménez genera un grado de preocupación.

Lamentablemente, el Bebote no pudo cortar con la mala racha y sumó su cuarto partido consecutivo sin convertir, esto lo ha llevado a perder la primera posición en el campeonato de goleo. Pero a pesar de este lapso negativo, Santi Giménez recibió el apoyo de su entrenador, quien lo sigue teniendo en cuenta. En la Selección Mexicana lo siguen con atención.

Arnet Slot apuntó contra sus jugadores por el bajo nivel de Santi Giménez

El Feyenoord no le pierde pisada al líder PSV, pero le costó más de la cuenta conseguir la victoria contra el AZ-Alkmaar. Arnet Slot, entrenador del campeón neerlandés, fue consultado en rueda de prensa por la racha negativa de Santi Giménez, el DT bancó al jugador de la Selección Mexicana y apuntó contra sus compañeros.

El Bebote no tuvo prácticamente chances claras de poder convertir, no le llegaron muchos balones y a eso hizo apuntó el entrenador, “no tiene que preocuparse, está jugando en un equipo que en este momento no está generando muchas ocasiones de gol”, disparó Slot. Recordemos también que el goleador de la Selección Mexicana viene de fallar un penalti en la jornada anterior.

En la Selección Mexicana preocupan el presente de los delanteros

La lesión de Henry Martín y la poco efectividad en la que se encuentra Santi Giménez, es un dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, si bien hay tiene para que el seleccionado vuelva a tener acción, este bajón en sus futbolistas claves en la zona de ataque tiene cierto grado de preocupación.

Inclusive Julián Quiñones ha entrado en una etapa de poco gol con el América, apenas ha convertido un tanto en lo que va del Clausura 2024. Hasta Hirving Lozano atraviesa una larga sequía en el PSV, el ex Pachuca no convierte desde noviembre del año pasado, sumado a que tuvo que atravesar una lesión que lo marginó del campo de juego.