Santiago Giménez no ha tenido demasiadas oportunidades en este inicio de temporada con el Feyenoord, equipo con el que apenas suma 41 minutos en la Eredivisie. Sin embargo, el delantero mexicano ha demostrado que cuenta con una enorme calidad y a pesar del poco tiempo que ha estado en el campo, ya suma un gol en el campeonato neerlandés.

La anotación del Chaquito fue ante el Emmen, partido que culminó con victoria para el Feyenoord por el contundente marcador de 4-0. El ex-Cruz Azul recibió un pase filtrado por parte de Alireza Jahanbakhsh y definió con mucha categoría en el mano a mano con el portero, asegurando los tres puntos para el equipo de Róterdam a los 85 minutos.

El Bebote confesó que en ese momento pensó que estaba en fuera de juego, debido a que quedó completamente solo frente al arquero rival. Es por eso que no se preocupó tanto en ajustar su remate y simplemente mandó el balón al fondo de las redes, pero luego se dio cuenta que estaba totalmente habilitado y que el gol efectivamente sumó en el marcador.

"El mano a mano lo odio porque te pones nervioso que a veces la terminas fallando, pero yo pensé que había sido fuera de lugar y ya pensando que era fuera de lugar traté de definir a un costado, tal vez no asegurando tanto, definí bien y gracias a Dios no fue fuera de lugar y pude marcar mi primer gol", dijo Giménez en diálogo con TUDN.

El último partido lo vio desde el banquillo

A pesar de sus buenas actuaciones, Giménez todavía no suma la cantidad de minutos que dese en la Eredivisie. El Chaquito no estuvo presente en la remontada ante Go Ahead Eagles, partido en el que Danilo, su rival directo en la pelea por un puesto en el once inicial, marcó un doblete que lo ratifica como la primera opción de Arne Slot para el ataque del Feyenoord.