El portero no formó parte del 11 inicial en el último encuentro del Salernitana y encendió las alarmas. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Las últimas semanas no han sido nada sencillas para Guillermo Ochoa. Pese a que el portero registró grandes actuaciones ante equipos importantes de la Serie A, la gran cantidad de goles en contra lo ha puesto en la lupa. Y, aunque se pensaba que este era el factor que hizo que no saliera al campo de juego ante el Hellas Verona, parece que los hechos que lo dejaron fuera no fueron los pensados...

El primer mes de Memo Ochoa como portero del Salernitana tuvo puntos altos y muy abajos, siendo aquella goleada 8-2 ante el Atalanta una de las derrotas más dolorosas que tuvo que atravesar el experimentado portero. Pese a que le han hecho 17 goles en seis partidos, desde el club decidieron nombrarlo el MVP del mes de enero, pues su aparición en la portería ha evitado resultados más abultados e incluso les permitió sumar un emate y una victoria.

Es por eso que, luego de este gran reconocimiento, llamó la atención su ausencia bajo los tres postes en el duelo ante el Hellas Verona. ¿Qué fue lo que pasó? Según informaron a lo largo de la transmisión del duelo, la contratación de Ochoa fue producto de la lesión de Luigi Sepe, que sufrió un problema muscular que lo marginó por un buen tiempo del campo de juego.

Aunque Sepe volvió al banquillo en el duelo con Napoli, Davide Nicola, entrenador del Salernitana, le había prometido al portero italiano que cuando estuviera en condiciones volvería a la titularidad, algo que parece haber ocurrido justo en la previa del duelo ante Hellas Verona. El director técnico le informó esto al exAmérica, que estuvo en el banquillo de suplentes mirando el partido de esta tarde y que seguirá esperando su oportunidad.

Sus números con Salernitana

Aunque Guillermo Ochoa llegó luego de la Copa del Mundo, pudo jugar seis partidos en condición de titular, aunque claramente los goles en contra no son una buena señal: recibió 17 tantos. La otra mala noticia es que, pese a sus esfuerzos, todavía no consiguió revisar vallas invictas.