Carlos Vela ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos de las últimas décadas. Sin embargo, su situación genera incertidumbre desde hace algunos meses, ya que desde su salida de LAFC no ha encontrado nuevo equipo. Y mientras los rumores sobre su futuro crecen, su hermano lanzó una sorpresiva declaración: “A lo mejor no vuelve…”.

En diciembre, luego de varios años en el club, Vela decidió no renovar con Los Ángeles FC, por lo que quedó con su ficha en su poder. Y si bien es cierto que ha recibido diversas propuestas, el histórico futbolista decidió no tomar ninguna de ellas, y continuar como agente libre.

Es por eso que, en con el mercado de fichajes latente en México, los rumores sobre una posible vuelta al país comenzaron a tomar fuerza. Sin embargo, en el medio de todo ello, Alejandro, el hermano de Carlos, lanzó una declaración que generó aún más incertidumbre.

¿Podría Carlos Vela retirarse y no volver a jugar?

Alejandro Vela, directivo de Cancún FC, fue consultado acerca de la situación de su hermano. Y si bien es cierto que no anunció de forma concreta qué será lo que haga Carlos Vela, afirmó que el ex atacante de LAFC podría incluso retirarse y no volver a jugar como se espera.

“Pues está retirado porque no tiene equipo y lo peor de todo es que me dice que la está pasando muy bien, a lo mejor no vuelve a jugar, no lo sabemos, es una persona muy hermética. A lo mejor nos da la sorpresa en verano o anuncia su retiro. Ha hecho una carrera extraordinaria y lo que decida lo hará pensando en él y en su familia”, lanzó este mismo sábado.

De esta manera, mientras varios son los clubes que lo buscan, Carlos Vela podría sorprender a todos y ponerle fin a su carrera. Hasta el momento, no hay novedades al respecto, pero estas palabras de su hermano llaman la atención.