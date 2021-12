Raúl 'Potro' Gutiérrez se declara por accidente gran fan de Sex and The City

La espera terminó para los fans de hueso colorado de la famosa serie "Sex & The City", pues ya se estrenó el reboot, And Just Like That, la cual es una secuela corta de algunos personajes como el de Carrie Bradshaw, la cual es interpretada por Sarah Jessica Parker, y de otro emblemático, MR. Big, interpretado por Chris Noth.

¡SPOILER ALERT! En esta secuencia de la famosa trama de los 90s, el eterno novio de Bradshaw, "MR. Big", sufre un accidente y fallece, algo que al parecer tiene muy consternado al ex entrenador de la Selección Mexicana, Raúl "Potro" Gutiérrez, pues muchos internautas se enteraron de que algo había sucedido con este icónico personaje tras un tweet del timonel.

Y es que el estratega azteca dejó ver en sus redes sociales que es gran seguidor de la serie producida por HBO, y que ha roto diversos récords, pues ha sido una de las más vistas en la televisión en las últimas décadas, pues Gutiérrez puso un sentido mensaje ante este suceso, que dejó boquiabiertos a muchos fans: "No manches Mr “Big” no me puedes hacer esto después de tantos años!".

Dicha producción siempre se ha considerado que va hacia un público femenino en su mayoría pero el ex jugador del Atlante demostró que eso es totalmente falso, pues su mensaje lo acompañó con el poster oficial de la serie, por lo cual mostró que estaba atento a su estreno por la plataforma de streaming y tv de paga.