Si bien Santiago Giménez tiene contrato con el Feyenoord hasta el 30 de junio de 2026, en su primera temporada con el equipo de Róterdam se habla con insistencia de que podría salir del equipo, incluso de la Eredivisie, para fichar en alguna otra liga de Europa que podría ser la de Portugal.

Christian el Chaco Giménez, padre de Santiago Giménez, habló de la postura que tiene el joven delantero tanto por el compromiso adquirido a largo plazo con el Feyenoord como por los rumores que lo vinculan de manera insistente con otros equipos europeos que están interesados en sus servicios.

Por el momento, el Chaco Giménez ha estado en contacto con el director general del Feyenoord, un conocido del futbol mexicano: "Hemos hablado con Dennis te Kloese, tengo una excelente relación con él, (Santiago) es parte fundamental del proyecto. Hoy estamos felices en Feyenoord".

El Chaco Giménez recalcó para ESPN que con su hijo Santiago la intención es mantenerse en el Feyenoord porque "nosotros firmamos un contrato de cuatro años con el club y queremos que Santiago siga en su proceso de seguir creciendo como futbolista, que es lo más importante".

¿Santiago Giménez se va o se queda en Feyenoord?

Pero el paso goleador que ha tenido Santiago Giménez podría detonar un fichaje en el mercado veraniego. "A veces uno no puede decidir, y más como está llevando la carrera Santiago es muy difícil aguantarlo, con esto no quiero decir que se pueda dar, hoy estamos muy felices en Feyenoord y queremos que siga, después en el mercado de verano pueden pasar un montón de cosas. Hoy no hay nada concreto. Veremos en el verano qué pasaría", dijo el Chaco Giménez sin rechazar ninguna posibilidad.