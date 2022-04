Sevilla, con Jesús "Tecatito" Corona, y Cádiz afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este viernes 29 de abril, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el marco de la jornada 34 de La Liga de España. El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para México a través de las señales de SKY Sports y Canal 5.

El local, que también cuenta con los argentinos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Papu Gómez, Erik Lamela y Lucas Ocampos, pretende consolidarse en la zona de clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League. En este escenario, el elenco dirigido por Julen Lopetegui derrotó 3-2 a Levante en la fecha anterior, con dos goles de Tecatito, y se estableció en el tercer puesto de la tabla, con 63 unidades.

La visita, por su parte, continúa sumergido en la disputa por mantener la categoría. De hecho, el conjunto comandado por Sergio González Soriano, que tiene en el plantel al argentino Jeremías Ledesma, el uruguayo Alfonso Espino, el paraguayo Santiago Arzamendia, el chileno Tomás Alarcón y el hondureño Anthony Lozano, cayó 3-2 ante Athletic Bilbao y, en consecuencia, se estableció en la posición 17 (a un escalón de los lugares de descenso) con 31 puntos.

Sevilla vs. Cádiz: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Sevilla vs. Cádiz se llevará a cabo este viernes 29 de abril, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la jornada 34 de La Liga de España.

Horario y TV por país

México: 14:00 horas por SKY Sports y Canal 5

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Perú: 15:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Chile: 15:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Brasil: 16:00 horas por ESPN 4 y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar