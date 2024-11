El joven brasileño no ha tenido el protagonismo que se esperaba desde su llegada a Real Madrid, razón por la cual podría abandonar el club español en el próximo mercado de fichajes.

Real Madrid no está teniendo la temporada que se esperaba, y está en busca de soluciones. Por su parte, ha habido algunos fichajes que, por uno u otro motivo, no han tenido la trascendencia esperada. Y si bien Mbappé es el más apuntado, Endrick no ha disputado los minutos que podría esperarse.

El joven brasileño es una de las mayores promesas que existen en el futbol mundial. De hecho, con tan solo 18 años ya está en el que para la gran mayoría es el club más relevante de todo el planeta, habiendo llegado allí mediante una transferencia que podría considerarse histórica.

Como era de esperar, Endrick comenzó siendo una alternativa para Carlo Ancelotti, quien le dio oportunidades, mayormente desde la banca. Y esto, sumado al mal momento que atraviesa Real Madrid, condujeron a que el joven no haya tenido la participación que se esperaba.

Endrick podría salir de Real Madrid ante la falta de minutos

Frente a esta situación, Endrick podría salir de Real Madrid mediante una cesión. De esta forma, el club español buscaría que el delantero de 18 años tenga minutos en el futbol europeo y pueda continuar con su desarrollo sin problemas. Es por eso que el próximo mercado promete traer novedades.

El delantero no ha visto los minutos esperados en Real Madrid (IMAGO)

De hecho, ya hay dos clubes que, según se conoció, estarían muy interesados en el brasileño: Tottenham y Juventus. Sin duda alguna, dos destinos de gran renombre, en los cuales Endrick podría continuar desarrollando sus virtudes como futbolista antes de volver a Real Madrid en busca de más minutos.

¿Cuánto pagó Real Madrid por Endrick?

En principio, la operación se cerró por 35 millones de euros. Sin embargo, esa cifra puede ascender hasta los 60 millones en función de diferentes variables por objetivos. Sin duda alguna, un monto histórico para un futbolista de tan solo 17 años.