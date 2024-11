España está viviendo un momento de tragedia y tristeza. Desde hace algunos días se está dando un fenómeno meteorológico (DANA) que provocó grandes destrozos y ya dejó una enorme cantidad de víctimas fatales. Pero a pesar de ello, y de forma insólita, el futbol no se ha detenido.

Resulta que La Liga española continúa con total normalidad a excepción de los juegos que debían disputarse en zonas afectadas, los cuales fueron pospuestos. En ese sentido, ya hubo algunos entrenadores que reclamaron al respecto, siendo dos de ellos Diego Simeone y Hansi Flick.

“Si yo pudiera tomar la decisión, quizá hubiera suspendido la jornada”, aseguró el DT de Barcelona. Posteriormente se adhirió el Cholo al reclamo: “Está claro que no tiene ningún sentido jugar esta jornada. Lo que está pasando es algo durísimo”, expresó el argentino. No obstante, en La Liga no lo consideran.

La respuesta de Javier Tebas, presidente de La Liga, a los reclamos

Mientras cada vez son más los protagonistas que se adhieren a los ya resonantes reclamos de los aficionados, el presidente de La Liga salió a responder. Tal es así que, mediante su cuenta de X (ex Twitter), Javier Tebas aclaró que lo mejor en este momento es no detener la actividad.

“Creemos que en la terrible situación que estamos viviendo España, el mejor mensaje no es parar, salvo las zonas afectadas. El mejor mensaje es estar en primera línea en nuestros puestos de trabajo como todos los trabajadores del resto de sectores, dando visibilidad, generando recursos y explicando al mundo que tenemos que estar todos manos a la obra para salir adelante”, escribió.

Por supuesto, tal como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar para el mandamás del campeonato español. Se estima que pueda haber alguna medida por parte de La Liga ante los reclamos, aunque, por el momento, no se conoce que exista esa intención en el corto plazo.