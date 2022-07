Después de una extensa etapa con la camiseta del Porto, Tecatito Corona recaló en una de las mejores ligas del mundo, como lo es la de España. El atacante de la Selección Mexicana defiende ahora la camiseta del Sevilla, donde se ha ganado su lugar con dos goles y cuatro asistencias en 22 encuentros disputados.

Tecatito Corona ya se encuentra de pretemporada con Sevilla, donde brindó una entrevista para los medios oficiales del club, y afirmó haber dejado atrás el dolor que lo obligó a ser reemplazado en su último partido con México: "No, no, estoy bien. Si ves la jugada nada más fue el susto, que yo también me asusté en el momento. Por eso al final, con un poco de dolor me salí, pero después de 10 días ya se me recuperó, al 100 por ciento", explicó el atacante.

Esta será la primera pretemporada de Tecatito junto a sus nuevos compañeros, ya que meses atrás llegó en plena competición. Por eso, el mexicano subirá su vara en la antesala a Qatar 2022: "Espero anotar más de 10 goles. Quisiera hacerlo mejor, siempre quiero dar el siguiente paso como jugador. Aportar con más asistencias, con goles, bajar a defender, todo eso tengo que seguir mejorando", analizó.

Asimismo, Tecatito Corona se refirió a lo atípico de que el Mundial sea a fin de año: "Para todos va a ser muy extraño. Es la primera vez que va a pasar, es histórico, hay que prepararse bien y adaptarse para hacerlo bien con el club y llegar a la Selección". De todas formas, el exPorto confía en las posibilidades del Tri: "Hay que dar ese siguiente paso también allá. Le veo buenas opciones, muchas, creo mucho. Espero sorprender a todos".

Encantado con Sevilla

Sevilla es una de las plazas más apasionadas de la Liga Española, por lo que Corona se siente a gusto: "Es increíble como se vive el fútbol en Sevilla. Apasionados, te transmite, y ya tengo ganas de estar allá, hacer grandes cosas, seguir trascendiendo más en la Champions y en la Liga, peleando las Copas también", reflexionó.