Ajax se impuso ante NEC por 1-0 y de esta manera se mantiene en la pelea por el liderato de la Eredivisie. Los de Ámsterdam prolongan su buena racha bajo la conducción de John Heitinga y la distancia que los separa del Feyenoord es de apenas tres unidades.

Sin embargo, el partido tuvo una jugada polémica que tuvo a Edson Álvarez como protagonista. Y es que el Machín le propinó un codazo en la cara a Oussama Tannane, quien aseguró tras el compromiso que el mexicano lo agredió de manera intencional.

"Me di la vuelta y él puso su codo en mi cabeza. Todos lo vieron. Él lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Pero soy Tannane, ¿verdad? Siempre me pasa, estoy acostumbrado... No tengo que decir nada más, todo el mundo pudo ver esto", comentó Tannane a ESPN.

El equipo de Edson Álvarez ha mostrado una interesante recuperación tras el cambio de entrenador, toda vez que suman seis victorias de manera consecutiva y ahora esperan prolongar su buena racha para intentar alcanzar al Feyenoord en la cima de la tabla.

¿Cuándo vuelve a jugar el Ajax?

Luego de la victoria frente al NEC, el actual campeón neerlandés tiene una semana para preparar el partido contra Heerenveen. Si logra sumar los tres puntos, los del Machín llegarán en muy buena posición para el trascendental duelo ante Feyenoord, el 19 de marzo.