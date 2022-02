Cuando creíamos haber visto todo, llegó Javier “Chicharito” Hernández para acabar con esa primicia y demostrar que en Champions League todo puede pasar, pues el mexicano a pesar de ya no estar jugando en el futbol de Europa, decidió involucrarse con una de las fiestas más grandes del balompié mundial y por ello ayudar a los fanáticos de todo el mundo para que lo disfrutaran como se debe.

Por medio de redes sociales, el canterano de las Chivas de Guadalajara publicó un video en el que ayudó a redactar a los aficionados un supuesto permiso especial para que la famosa comunidad de los “Godínez”, pudieran usar este documento en sus trabajos para que se pudieran ausentar durante los 90 minutos que dura cada encuentro y así pudieran celebrar adecuadamente este torneo.

"La Champions League está de regreso y tú y yo sabemos lo que eso significa. Un ojo en la computadora y otro en el partido. Seamos honesto, no puedes disfrutar de un partido si estás trabajando. Así que estamos aquí para ayudarte. Escribiré algunos permisos por correo para salir de la oficina para que los utilices en el trabajo", así lo reveló Hernández Balcázar en un video para más tarde dar la idea del correo ideal para pedir el permiso adecuado a los respectivos jefes.

En dicho documento, el ex jugador de la Selección Mexicana reveló: "Que tal. No estaré disponible por los próximos 90 minutos. Ahora mismo no puedo enfocarme en otra cosa que no sea la Champions League. No me malentiendan, su mensaje es importante para mí, pero debo asegurarme que mi equipo gane. Espero me entiendas. Ante todo, estamos en el mismo equipo ¡Vamos equipo!", reveló Hernández sobre lo que diría el correo ideal para poder disfrutar este torneo.

Y es que la llamada tribu de los “Godinez”, término que es utilizado para referirse a los trabajadores de oficina o servidores públicos que habitualmente no tienen una vida más allá del trabajo por el estricto horario que manejan, además de que es un adjetivo que también se usa para referirse a una persona asalariada, que no precisamente está en una oficina, puede ser parte de una fábrica.