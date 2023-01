Apenas el lunes el León le dio una memorable despedida a Luis el Chapito Montes al medio tiempo del partido contra Necaxa por la segunda jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y este martes el talentoso mediocampista mexicano ya fue recibido por su nuevo equipo.

En sus redes sociales, el equipo Everton de Viña del Mar de la primera división chilena, que también es propiedad del Grupo Pachuca, publicó un video donde le da la bienvenida a Luis el Chapito Montes como refuerzo para el campeonato nacional de 2023 que está por comenzar.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el Everton de Viña del Mar tomó imágenes de la despedida de Luis Chapito Montes en el estadio Nou Camp. Con el estadio en solitario, se escucha la voz de Gokú, el personaje de la popular caricatura Dragon Ball Z dándole un mensaje al jugador de 36 años. "Llegó el momento, Chapito, así es la vida de un Saiyajin, llegaste a este lugar para elevar al máximo tu ki, ganaste muchas batallas y luchaste con honor cumpliste tu misión en este estadio y es hora de partir", fueron las palabras de Gokú para Luis Chapito Montes.

En respuesta a las palabras de Gokú, Luis Chapito Montes dijo: "Gracias, Gokú, tú me has enseñado todo lo que sé, gané muchas batallas y hoy me voy feliz". Y Gokú le replicó: "aún tienes mucha fuerza para combatir y ahora lo harás en otro lugar, te espera la armadura oro y cielo, verás la ciudad jardín a la orilla del mar". "¿Estás listo?", preguntó Gokú y Luis Chapito Montes respondió: "estoy listo, voy por más".

Everton presentó al Chapito Montes

Gokú se despidió con "es hora de la teletransportación, te mando un kamehameha". Entonces Luis Chapito Montes apareció en el estadio Sausalito donde se mandó un mensaje de presentación al Everton de Viña del Mar, fundado en 1909, y a su afición oro y cielo.