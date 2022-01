El futbolista azteca estaría en el radar del Valencia, quienes ya le habrían hecho una propuesta económica al tricolor, quien no ha visto los minutos esperados con el Atlético de Madrid.

A pesar de no tener la regularidad esperada con el Atlético de Madrid, el mexicano Héctor Herrera no deja de despertar el interés de otros equipos como sería el caso del Valencia de La Liga de España, pues al parecer ya no entraría en planes de Diego Simeone tras la posible llegada del danés, Daniel Wass.

De acuerdo a Mundo Deportivo, Herrera está en el radar del Valencia, quienes según dicha publicación ya tuvieron acercamientos con el mexicano, y hasta le habrían hecho una atractiva propuesta económica, la cual rondaría en un salario de cuatro millones de euros, así como un contrato de año y medio.

Pero esta oferta no sería lo que Héctor estaría pretendiendo, por lo que no estaría conforme, pues sabe que habría otros equipos interesados en él como la Roma, el Milán, además de algunas ofertas de la MLS, pues está consciente de que su contrato finaliza el próximo verano con los colchoneros.

Por ello, el canterano de los Tuzos de Pachuca podría ver una de sus mejores oportunidades de llegar a un acuerdo con el Valencia en este mercado de fichajes de invierno, o tendría la oportunidad de esperar a ser agente libre en junio para encontrar acomodo en un club, ya que en esta temporada acumula hasta el momento 322 minutos en 11 partidos.