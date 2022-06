Qatar 2022 parece imposible para Omar Govea, ya que no ha formado parte del ciclo comandado por Gerardo Martino. Sin embargo, el mediocampista mexicano ya empieza a pensar en lo que será el Mundial 2026, donde aspira a estar a como de lugar. Incluso, hasta sería capaz de sacrificar su etapa en el futbol europeo para acercarse al radar del Tri.

Omar Govea jugó en el futbol de Holanda y ahora lo hace en Bélgica, pero en dichas ligas no logra captar la suficiente atención en su país. “Si me toca regresar a Estados Unidos o México, me encantaría. Se van a dar cuenta del Omar que estuvo un tiempo fuera, un poco desconocido y me encantaría que viera esa versión mía”. El mediocampista dejó en claro su deseo de estar en el Tri: “Lo hago por la Selección, quiero estar en los ojos de Selección, esos ojos están puestos en Estados Unidos, en México, y quiero tener esa oportunidad”.

En diálogo con Mediotiempo, el futbolista de 26 años analizó: “Tuve unas buenas temporadas, cuando yo creí que las oportunidades me iban a empezar a llegar, cuando estaba mejorando estadísticamente con asistencias y goles, no tuve el acercamiento que quise”. Govea reconoce que aquella situación fue “desesperante” y profundiza respecto a su carrera: “Al final lo que cuenta es el trabajo que he venido haciendo, lo que me he venido preparando, es el sentimiento que he crecido muchísimo”.

Por otro lado, Govea señaló problemas de comunicación por parte de la Selección Mexicana: “No se me acercaron, no me dijeron lo que querían de mí, lo que buscaban de la posición, fue cero comunicación, y ya no me volvieron a contactar”. El mediocampista dejó en claro su interés por regresar al Tri: “Siempre quise mi revancha y lo estuve intentando forzando estadísticas, asistencia, un gol para sonar más fuerte y no, la comunicación no llegó. Intenté acércame yo, y no funcionó”.

Dispuesto a dejar Europa

Govea parece cansado de aparecer en el radar sólo de forma esporádica, por lo que incluso está dispuesto a finalizar su etapa en Europa: “Quiero ser un jugador de Selección, quiero estar en el proceso completo, no quiero aparecer de vez en cuando en las convocatorias; por la Selección yo renunciaría a Europa, con tal de estar en el radar. No tengo duda en querer dar ese paso, si se da la oportunidad y si me quedo en Europa”, reflexionó.