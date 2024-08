El mercado de pases de a poco va llegando a su fin en Europa y los equipos terminan de delinear sus plantillas de cara a la obtención de los objetivos trazados al inicio de la temporada. Muchas operaciones, sin embargo, terminan de darse sobre la fecha límite.

Uno de los jugadores que aún no terminó de definir su futuro es el mexicano Santiago Giménez, hoy en el Feyenoord de Países Bajos. Pese a que aún no definió su futuro, el artillero ya inició la disputa de la liga con su equipo, con el que ya lleva dos goles y una asistencia en dos jornadas disputadas.

Varios sondeos ha tenido Giménez en lo que va el mercado de pases, pero, acorde a la información de Claro Sports, un equipo que podría avanzar fuerte por él sería el Nottingham Forest de Inglaterra. El mexicano podría dar el salto a la liga considerada como la mejor del mundo.

Giménez es una de las grandes esperanzas de México en Europa. [Foto IMAGO]

La oferta superaría ni más ni menos los €35.000.000, una cantidad que demuestra el interés del club inglés en reforzar su ataque con uno de los delanteros más prometedores de Europa. Aún así, quedan dos semanas aún y todo está por verse ya que el jugador también tiene sondeos de Italia y Alemania.

Giménez es importante y feliz en Feyenoord, donde es una pieza clave en el equipo. Y si no se concreta ninguna transferencia, el delantero no ve con malos ojos quedarse en Países Bajos porque seguiría siendo un jugador más que importante.

Emigrar a Inglaterra, una decisión difícil

Más allá de ser un destino más que interesante, el artillero de 23 años deberá poner la balanza lo bueno y lo malo. Ir a Inglaterra significaría un mejor contrato y jugar la mejor liga del mundo, pero tendrá una presión extra ya que el Forest es un equipo que pelea por no descender. Quedarse en Países Bajos no es malo y además jugará la Champions League, pero no dará el salto a una gran liga de Europa.