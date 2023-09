Hirving Lozano, más conocido como “Chucky“, ha sido una figura prominente en el futbol europeo. Durante su tiempo en el Napoli, dejó una marca indeleble, no solo por su habilidad en el campo, sino también por su capacidad para abrir puertas para otros futbolistas mexicanos en Italia.

En una entrevista con ESPN Deportes, el extremo que actualmente juega en el PSV habló y dejó unas fuertes declaraciones. A continuación, todos los detalles.

La declaración de Chucky Lozano

Lozano y su contundente declaración: “Los mexicanos sacamos casta y tratamos de luchar y trabajar para obtener el puesto, no estuve jugando y me dieron esa oportunidad de jugar. Picando piedra, trabajando el doble para que me voltearan a ver y gracias a Dios al final fue algo muy bonito ganar el Scudetto que ningún mexicano logró“.

Luego, se explayó: “Además de ganar la Copa Italia, fui el primer mexicano en meter un gol en la Serie A. Soy el mexicano con más goles en esa liga y eso queda grabado en mí. Estoy orgulloso de eso: hice una historia y legado en la Serie A“.

¿Un mensaje de Lozano para sus detractores?

No es raro que los futbolistas enfrenten críticas y detractores a lo largo de su carrera. Sin embargo, algunos creen que las citas mencionadas anteriormente tienen un envío directo a todos los que lo critican y criticaron.

Esta declaración no solo refleja su confianza, sino también su deseo de ser reconocido como un pionero en su campo.