La Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre recibió un duro cachetazo a su visita a Honduras. En el marco de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, el Tri se trajo una dura derrota por 2-0 y deberá dar vuelta el marcado la semana próxima.

Con doblete de Luis Palma, los Catrachos dieron un gran paso de cara a la clasificación de las Semifinales del certamen. Cabe recordar que este es el primer duelo de carácter oficial del tercer ciclo del Vasco, ya que antes solo se habían disputado amistosos.

Si bien no hubo grandes partidos, no hubo derrotas y se manejaba cierto grado de tranquilidad. Sin embargo, esta caída enciende las alarmas en el mundo del futbol mexicano que ve amenazado un récord que podría perder si no logra avanzar de instancia.

Honduras fue un justo ganador ante México en condición de local. [Foto IMAGO]

Es que, si no avanza contra Honduras, México quedará afuera de las Semifinales de este torneo por primera vez en su historia. Este joven torneo, adoptado luego de ser implementado en Europa. Con apenas tres ediciones, México siempre pudo al menos llegar hasta instancia definitorias.

En la primera edición, en la 2019/20, llegó a la Final y cayó por 3-2 ante Estados Unidos en el tiempo suplementario. Luego, en la edición 2022/23, cayó en semis tras también perder contra los Yankees pero por 3-0. Por último, en la 2023/24, vuelve a ser derrotado por su eterno rival en la Final por 2-0.

¿Cómo salieron los otros partidos de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League?

Además de la serie entre México y Honduras, también se jugaron los primeros partidos de las series de las otras llaves. En Jamaica, Estados Unidos quedó bien perfilado tras ganar 1-0. Canadá, también de visitante, venció 1-0 a Surinam. Y Panamá, también de visitante y por 1-0, derrotó a Costa Rica.