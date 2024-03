En las últimas semanas, e inclusive en los meses más recientes, Santiago Giménez ha estado en el centro de los rumores. Resulta que varios clubes de Europa están siguiendo sus pasos y tienen muchas ganas de llevárselo. Pero en el mientras tanto, el propio delantero del Feyenoord reveló dónde le gustaría jugar después del club neerlandés.

Sin lugar a dudas, el delantero es uno de los máximos referentes que tiene el fútbol mexicano ahora mismo. Sus grandes rendimientos lo han puesto ante los ojos de algunos de los clubes más importantes del viejo continente de cara al futuro.

Tal es así que en el último mercado de fichajes, hubo varios intereses y propuestas que llegaron a las oficinas del Feyenoord. Y mientras algunos clubes lo empiezan a buscar de cara a mitad de año, el propio Santi Giménez reveló en dónde le gustaría jugar en un futuro.

Santiago Giménez reveló dónde quiere jugar después de Feyenoord

En medio de su buen presente, y tras haber cortado su sequía de goleo, el atacante brindó una entrevista para TUDN. Y justamente, en la misma Santi no anduvo con vueltas y reveló dónde le gustaría continuar su carrera luego de su paso por el conjunto neerlandés.

“Creo que por ser latino, por ser mexicano me gustaría la liga de España y la que mejor me vendría, te lo digo personal. Puede ser Alemania o Inglaterra, no sé, una de esas. Después no sé, no tengo idea, pero es lo que yo creo”, comentó Giménez en relación a su futuro.

“De gustos sí me gustaría España porque siento que es lo más parecido a Latinoamérica”, continuó. Sin embargo, y a pesar de que varios sean los clubes interesados en él, Santiago confesó no estar en absoluto apurado de salir del Feyenoord.

En ese sentido, dijo: “Las preguntas eran cuál es el siguiente paso… espérate estoy aquí apenas empezando mi carrera. Siempre he tenido esa mentalidad en que los tiempos de Dios son perfectos, que hay que tener paciencia y disfrutar el momento, porque estoy disfrutando mucho en Rotterdam”.