A lo largo de las últimas semanas, Guillermo Ochoa dio mucho de lo que hablar. Pero saliendo de su no convocatoria para la Copa América, su futuro generó, y sigue generando, gran repercusión. Y mientras se espera por una resolución al respecto, el portero se despidió de Salernitana con un mensaje.

Memo viene de tener una temporada para el olvido, tanto en lo individual como también en lo colectivo. De hecho, su equipo fue el peor del último año en la Serie A, por lo que terminó descendiendo a segunda división. Y, además, el portero no ha sido titular indiscutido ni mucho menos, sino que le tocó alternar.

Todo ello ha hecho que, en vistas al actual mercado, Ochoa tome la decisión de salir de Salernitana. Es por eso durante las últimas semanas, su futuro ha tenido gran protagonismo, y los rumores fueron una constante en el día a día del futbol mexicano.

El mensaje de despedida de Memo Ochoa a Salernitana

Luego de un largo tiempo de espera, Ochoa finalmente le dijo adiós a Salernitana. Tal es así que, mediante las redes sociales, el portero hizo una publicación especial en la que se despidió finalmente del equipo italiano con un caluroso y cariñoso mensaje.

“Hoy me dirijo a vosotros con tristeza para deciros adiós ya que dejo este maravilloso club, ciudad y afición que me acogieron con los brazos abiertos durante la pasada temporada. Mi experiencia con la Salernitana ha sido inolvidable, aunque corta ha sido intensa, llena de emociones y retos que me han hecho crecer como deportista y como persona”, escribió Guillermo.

El futuro de Guillermo Ochoa: ¿en dónde jugará?

Tras haberse quedado sin contrato en Salernitana, Memo Ochoa tiene que resolver su futuro. La MLS aparece como una alternativa más que viable, y se especula con que ya habría conversaciones avanzadas con San Diego City. Sin embargo, Europa y la Liga MX también son alternativas tentadoras.