Luego de terminar su etapa con América, Julián Quiñones decidió cambiar de aires y su nuevo destino fue la exótica Arabia Saudita, protagonista por lo grandes golpes en los mercados de pases. La cuestión económica terminó siendo fundamental para la atracción de talentos de todo el mundo.

Cabe recordar que Quiñones llegó al Medio Oriente y firmó por tres temporadas. Acorde a la información del periodista César Luis Merlo, el atacante ganará entre 3 y 4 veces más que lo que ganaba en México. Además, el club árabe le abonó a las Águilas una cifra cercana a los $15.000.000 de dólares para transferirlo.

Ahora, en el marco de la Jornada 1 de la Liga Profesional Saudí, el Al-Qadsiah recibía al Al-Fateh y buscaba iniciar su recorrido de la mejor manera en el torneo. Cabe recordar que el equipo rojo volvía a la máxima categoría luego de ser campeón de la segunda división.

Cuando promediaba el minuto 33 y el partido estaba 0-0, el flamante refuerzo mexicano recibió un centro en el área, la paró, se sacó de encima la marca y sacó un latigazo donde el portero rival nada pudo hacer para contener el remate. Primer gol para el artillero y primero para su equipo en la liga.

Cuando ya corría el minuto 91 y el partido estaba 2-0, Quiñones recibió un centro desde la derecha y, entre la marca de dos jugadores del rival, logró ganarle a ambos para cabecear y estampar el 3-0 final de su equipo. El mexicano mostró sus credenciales en el fútbol árabe.

La constelación de estrellas del Al-Qadsiah

Quiñones no se encuentra solo en el equipo. Otras figuras mundiales están en el equipo, como el ex Real Madrid, Ignacio Fernández, Pierre-Emerick Aubameyang, los uruguayos Nahitán Nández y Gastón Álvarez, o el argentino Ezequiel Fernández. Paulo Dybala estuvo a punto de sumarse pero el ex Juventus desistió la oferta.

