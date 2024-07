Luego de disputar la Copa América 2024 con la Selección Mexicana, Julián Quiñones se incorporó a su nuevo equipo tras su salida de América: el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

La primera jornada del Al-Qadsiah en la Pro League de Arabia Saudita será el próximo 23 de agosto. Para llegar en las mejores condiciones a esa fecha, el equipo está disputando distintos amistosos.

En este sentido, Julián Quiñones sumó sus primeros minutos con su nuevo equipo el pasado martes, en un amistoso contra Al-Rayyan. Asimismo, el Al-Qadsiah está disputando este viernes otro encuentro, en este caso contra Olympiacos.

En dicho amistoso, Julián Quiñones compartió la delantera titular con Pierre-Emerick Aubameyang y el futbolista de la Selección Mexicana convirtió un gol impresionante en la primera mitad.

El impresionante gol de Julián Quiñones ante Olympiacos

Al-Qadsiah perdía 1-0 con el equipo griego y en el minuto 34 el conjunto árabe igualó el partido gracias al golazo de Julián Quiñones, quien remató dentro del área y desde el aire con una tijera un pase que le dio Aubameyang.

De esta manera, si bien no es oficial al ser un amistoso, Julián Quiñones convirtió su primer gol con Al-Qadsiah y el ex América no tardó en demostrar su capacidad goleadora con su nuevo equipo.

