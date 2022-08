Tras haber sido suspendido por la Major League Baseball (MLB) por violar el reglamento del uso de sustancias para mejora de rendimiento, el pelotero dominicano Fernando Tatís Jr., parador en corto de los Padres de San Diego, compareció por primera vez ante la prensa para hablar de su resultado positivo en una prueba.

El pasado 12 de agosto, Fernando Tatís Jr. fue suspendido 80 partidos luego de que en exámenes de rutina realizados por oficiales de la MLB su prueba arrojara un resultado positivo por abuso de clostebol, un esteroide anabólico. Este martes, el Niño habló para los medios de comunicación en el Petco Park, de San Diego, California.

En compañía de A. J. Preller, gerente de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr. explicó que para tratarse una infección de la piel desde hace un par de meses estaba en un tratamiento con Trofobol, medicamento que contiene clostebol y que en República Dominicana es de venta libre, no así en Estados Unidos.

Fernando Tatís Jr. comenzó a usar el Trofobol sin comentarlo con el cuerpo médico de los Padres de San Diego. "Fue un error estúpido, fui yo siendo imprudente, me arrepiento de todo esto. No hay otro a quien culpar sino a mí mismo. Cometí un error", dijo arrependido el beisbolista dominicano.

Debido a la suspensión de 80 partidos, Fernando Tatís Jr. ya no jugará en lo que resta de la temproada 2022 de las Grandes Ligas y volverá hasta que hayan pasado los primeros 33 partidos de la campaña 2023. "Ha sido difícil. He luchado, he cometido errores, pero voy a aprender de esto. He recibido mucho apoyo y cariño por parte de mis compañeros. Voy a recordar cómo se siente esto y no voy a ponerme en esta posición nunca más. Sé que tendré que hacer mucho para recuperar el amor de los aficionados".