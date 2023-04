Después de lucir de gran manera con la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, el pelotero de origen cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena se mostró dispuesto a brillar en la naciente temporada 2023 de las Grandes Ligas con su equipo: las Rayas de Tampa Bay.

Nacido en Mantua, Cuba, el 28 de febrero de 1995, Randy Arozarena está en su quinta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, la primera, la de 2019 la jugó para los Cardenales de San Luis de la Liga Nacional. A partir de 2020 juega para las Rayas de Tampa Bay de la Liga Americana.

Respecto a la temporada 2023 de las Grandes Ligas, Randy Arozarena comentó: "Pienso que voy a tener una gran temporada. He trabajado muy fuerte, me he enfocado en cosas para la mente. He cambiado la rutina y he trabajado muy fuerte para ayudar al equipo a darle victorias y poner parte de mi trabajo en la unidad del equipo y ganar".

Por su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol en el que llegó a las Semifinales con la selección mexicana, Randy Arozarena se ha convertido en una figura muy admirada del deporte mexicano.

Randy Arozarena, ídolo de la afición mexicana

Respecto al apoyo que ha recibido, Randy Arozarena comentó: "la fanaticada mexicana en el Clásico Mundial fue increíble, mucho apoyo. Ya soy uno de ellos; me identifico como un mexicano más y es muy bonito que te apoyen, durante el Clásico y ahora en la temporada con los Rays. Es algo muy importante".