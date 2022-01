El futbolista mexicano, Jürgen Damm, hasta el momento sigue siendo parte del Atlanta United de la MLS, equipo que ya pensaría en dejarlo fuera de este 2022 pues no entraría en planes del conjunto norteamericano para la siguiente temporada, así lo revelaron diversos medios estadounidenses, quienes señalan que el posible destino del ex seleccionado nacional sería el futbol mexicano.

De acuerdo al portal The Athletic Soccer, Damm tendría un pie fuera del Atlanta, equipo que es comandado por Gonzalo Pineda, y quien no estaría a gusto con el desempeño del tricolor, pues las lesiones no lo han dejado, y a pesar de que no hay una pista real del próximo destino del ex jugador de los Tigres UANL, en territorio estadounidense lo ubican en el balompié azteca pues no habría ofertas en la propia MLS.

Y es que Jürgen cuenta con un salario que oscila en 1.5 millones de dólares al año de acuerdo al portal Salary Sport, el cual ha mermado a la plantilla de Atlanta, además de que no les ha sido redituable con el desempeño del mexicano, pues tan sólo suma 27 encuentros, 950 minutos disputados, así como una sola anotación en casi dos años desde que arribó al cuadro del United en julio de 2020.

Por lo que la falta de efectividad por parte del extremo tricolor desde su arribo al Atlanta lo tendría con un pie fuera del equipo comandado por Pineda, y esto podría ser una buena oportunidad para los Rayados de Monterrey, quienes tras la baja de Duván Vergara por lesión, podrían aprovechar darle una estocada a sus acérrimos rivales y fichar a su ex estrella de cara al Mundial de Clubes.

Esta situación los ha tenido ansiosos pues reemplazar al colombiano no es tarea fácil, ya que si lo hicieran, con ello la plaza de extranjero quedaría disponible, a pesar de que en Agosto pasado declaró que jamás jugaría para La Pandilla, pero posiblemente una buena oferta económica lo podría hacer cambiar de opinión, y hay varios ejemplos de ello como Oribe Peralta, Ricardo Peláez, y compañía.