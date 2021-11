Bien dicen que no hay que morder la mano que te da de comer, pero al parecer eso no aplica para el mexicano, Efraín Juárez, quien día a día se va ganando un lugar en la MLS al ser el auxiliar técnico del New York City FC de la Major League Soccer, pero a pese a ello, el ex futbolista hizo una aniquiladora declaración sobre el momento que vive la liga estadounidense.

Juárez señaló que la MLS no son formadores de futbolistas, pues le han apostado más a la exportación de jóvenes de Europa ya que priorizan las condiciones físicas que llegan a desarrollar en el Viejo Continente, y cuando arriban a territorio estadounidense, ellos señalan que sólo buscan explotar sus cualidades.

"No son formadores, eso lo puedo decir de verdad. El fútbol europeo se fija cada vez más en el fútbol de la MLS, en llevar y reclutar mucha gente joven por los temas físicos, que tengan potencial físico y ellos allá los forman. Realmente han tenido mucha suerte porque ellos en fuerzas básicas, con jóvenes, llevan haciendo bien las cosas en el sentido de que tienen la Sub-12, Sub-15, Sub-17. De la Sub-17 no hay ningún filtro, es directo a primera división o al primer equipo”, declaró Juárez para Fox Sports.

Entre los ejemplos que puso Juárez se encuentra Joseph Scally: "Hay un caso, hoy lo convocaron a la selección de Estados Unidos, Scally, un chico que estaba con nosotros, jugó un partido profesional en la MLS y ya estaba vendido al Borussia Mönchengladbach; es el lateral derecho que juega allá y lo acaban de convocar. Lo venden físicamente, son tipos atletas, están haciendo más atletas que jugadores de fútbol, pues en lo primero que se preocupan es en temas físicos. Si es alto, grande y fuerte tiene muchas posibilidades de poder competir y de poder jugar en la liga".