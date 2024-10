Un viejo dicho en Argentina sostiene que “el sol sale para todos”. Esto hace referencia a que para cada uno de nosotros existe un momento en el que la vida sonríe y las cosas marchan bien. En París, la Ciudad de la Luz, las cosas no podían ser distintas y sino que se lo pregunten a Ailín Pérez, la luchadora de UFC oriunda de Buenos Aires que en la capital de Francia se demostró a ella misma y al mundo que está para grandes cosas en las artes marciales mixtas. Claro, el camino no fue fácil y tuvo que superar muchas barreras que hoy le permiten ser la mejor del mundo de su país. Ahora, mientras disfruta de la gloria, habla de todo con Bolavip y no deja tema sin tocar.

En esta charla exclusiva, Fiona se expresa sobre su personaje polémico, el que explica que no es tal, ya que es auténtica y genuina, los comentarios críticos, su vida como modelo de OnlyFans mientras lucha en UFC con su última victoria ante la rusa Dariya Zheleznyakova y lo más especial y motivador para ella: ser madre y un ejemplo para su hijo Ades, al que cría sola en compañía de su mamá.

Ailín tiene 30 años, es parte de la división gallo y acumula cuatro victorias consecutivas que le permitieron ingresar al ranking de su categoría pisando fuerte, ya que se ubica 14 y con sueños de crecer mucho más.

Entrevista completa a Ailín Pérez con Bolavip

-¿Qué sientes al escuchar cuando dicen que sos la mejor argentina del mundo en artes marciales mixtas?

-Significa que no se equivoca, que es verdad… Soy la mejor, ja. Me siento muy bien con el desempeño que tuve París, pero me siento también agradecida con todo el público. El apoyo que tienen conmigo es incondicional.

-¿Cómo fue la preparación para una pelea tan importante?

-Mira, antes de entrar a la pelea me sentía súper serena. De hecho, en el careo, en el face to face en la ceremonia del pesaje cuando ya me recuperé, planifiqué un careo medio picante con mi manager y me sentía súper tranquila. Como que todo lo que estaba pasando estaba de manual, lo habíamos hecho en casa, entonces nada… Me manifesté y salí a disfrutar.

-¿Confiabas en finalizarla rápido o esperabas más dificultad?

-A medida que nosotros fuimos entrenando la estrategia en el gimnasio, empezamos a ver muchas cositas para mejorar y desarrollar. Entonces nos enfocamos en finalizar sobre todo en esa posición, porque Dariya es una persona alta y flaca, entonces el poder de mi Ground and Pound iba a abrir el espacio para que me de el brazo y poder finalizarla. Y lo practiqué un montón y salió el día de la pelea.

-¿Cómo ves tu evolución dentro de la UFC?

-No necesito el cinturón en mi cintura para decir que soy una campeona: yo me siento que soy la campeona de la división por todas las cualidades que tengo, no solo dentro de la jaula sino afuera y ese mérito no me lo quita nadie. Esa Ailín Pérez no cambia con un resultado de una pelea. Obviamente, el trabajo que hacemos en meses de entrenamiento para ese día ganar queremos que traiga el resultado, pero cuando disfrutas el proceso y sabes quien realmente sos no te importa nada.

-¿Fue todo por este año y ya piensas en el 2025?

-Yo soy una peleadora muy activa, ya hice dos peleas este año, estoy intacta y voy a volver a entrenar. Obviamente de a poco con mis lesiones, pero voy a estar entrenando y esperando el llamado de la próxima víctima.

Ailín Pérez explicó qué le pasó en el corte de peso

-Fue preocupante la imagen que se vio cuando te pesaste. ¿Sufriste mucho el corte de peso?

-Sí, lo sufrí demasiado, pero lo sufrí las últimas tres horas, cuando el cuerpo no me respondió más. Se me cerraron los poros, exigí mucho el cuerpo el último tiempo y dejé de sudar las últimas tres horas. Nos metimos en el jacuzzi, en la tina de hielo con agua caliente y no había forma. Tampoco me sentía muy bien físicamente para entrenar, correr e intentarlo. Gracias a la comisión del UFC detuvieron mi corte de peso, me dijeron: ‘Pesate así cómo estás, subite a la balanza, levantá los brazos y arreglamos el porcentaje con Dariya que en esa condición no podés seguir cortando’. Por eso, estoy súper agradecida con la comisión y es ahí donde ponemos en la balanza realmente si importa más nuestra salud o el porcentaje de las bolsa… Yo no peleo por dinero, yo peleo porque me gusta, es mi estilo de vida, entonces hasta incluso si tengo que pelear gratis yo lo hago, ya se lo dije al UFC.

-Pero al otro día en la pelea se te veía como nueva…

-Sí, porque primero que tengo una buena preparación física y un nutricionista excelente. Porque lo que me pasó en el pesaje no fue porque no hice bien la dieta. Llegué con un buen peso a mi última pelea y, también, el hecho de hacer bien las cosas durante el campamento hizo que, después de ese mal corte, esa mala noche que pasé en el hotel, pueda volver fuerte a la pelea porque estaba preparada para reincorporarme. Como la heroínas: cuando nos lastiman nos hacemos devuelta fuertes. Me recuperé bien y fui detrás del objetivo, sin margen de error porque no tenía mucho cardio para brindar en esta pelea por el corte de peso, entonces era matar o morir en el primero y eso fue lo que hicimos, las dos salimos a matar.

La guerra con Tracy Cortez y el posible enfrentamiento

-La bronca con Tracy Cortez… ¿Te interesa enfrentarla verdaderamente?

-Mira, a mí me la pela Cortez. Si ella quiere pelear conmigo yo estoy sin rival… Ella ya peleó en 35 (135 libras o 61kg) y por ella prometo dar el peso. Así que nada, si ella tiene aguante que suba a las 35 devuelta y que me enfrente porque estoy sin rival. Y sino que deje de hablar de mí, yo no le voy a dar prensa a una don nadie. Se quiere colgar de mí y si quiere seguir hablando… Bueno, que se meta a pelear, que tanto. Esto es UFC, ¿nos pagan por pelear? Bueno, contrato.

-¿Cómo lidias con los comentarios negativos?

-Como lo digo siempre en todas mis notas anteriores, tengo un buen manager que me preparó mentalmente de una forma increíble, que puedo convivir con todas estas sensaciones día a día, porque me preparó muy bien para llegar a esta instancia y él me dice siempre: ‘Ailín, esto no es nada de lo que sos capaz de hacer’. Llega una pelea nueva y boom, desastre y más ruido que la anterior y me dice: ‘Preparate para lo que sigue porque te estás acercando a tus objetivos que son el título, el top 10, pelear con las leyendas’. Entonces, gracias a mi manager y también a mi psicólogo puedo lidiar con todos los haters, pero a mí no me molesta, de hecho estoy muy, muy feliz de que me conozcan, ja.

El sueño de traer el UFC a Argentina en 2025: dónde y cuándo

-Después de tu última victoria prometiste llevar UFC a Argentina, ¿cuándo y dónde te lo imaginas?

-Me lo imagino en el Luna Park, el año que viene a fines. Terminando el año me gustaría que el UFC llegue a Argentina, obviamente. No solamente eso, sino que le de la posibilidad a muchos atletas que no tienen los recursos ni los managers para llegar a las altas ligas. Entonces, que el UFC cazatalentos le de oportunidades a esos pibes y pibas de barrio que no tienen eso que te dije de poder llegar, porque nivel hay demasiado y a mí no me interesa que no me hayan ayudado para llegar donde estoy, yo no hago el error que hicieron muchos conmigo, yo soy diferente. Si tengo la posibilidad de ayudar atletas y darles el espacio lo voy a hacer porque es por mi país.

-¿Ves que el deporte está creciendo en el país o le falta más por hacer?

-Está evolucionando y va a seguir evolucionando si buscan aprender en vez de enseñar tanto. O sea, ¿qué es lo que digo con esto? Si hay profesores que están sacando atletas que están ganando, entonces más hay que aprender, más hay que ir a buscar técnicas para poder enfrentar a los top mundiales y poder llegar al UFC, las ligas grandes… Yo creo que se puede, ¿no pueden salir de país? Ok, se entiende, es una economía de miércoles lo que está pasando en Argentina con la política, pero no hay excusas. Con lo poquito que tenés, podés hacer un montón de cosas y fue así como llegué.

-¿Cómo vive tu hijo que seas una estrella de UFC?

-Ay, es un orgullo. Le cuenta a todo el mundo que su mamá UFC, su mamá UFC, va a ganar, va a pelear. Él va a la escuela y tiene muchas amiguitas latinas y americanas y les cuenta: ‘Mi mamá pelea en UFC’. Y él lleva la ropa, las remeras que hacemos para mis peleas… Las lleva a la escuela y les muestra a todos.

-En relación al estilo, tienes uno que te hace llamar mucho la atención…

-Soy así. Eso capaz es lo que le molesta a la gente, que detrás del personaje está Ailín Pérez, que soy la que ven en Instagram. Me chupa todo un huevo… Estoy haciendo mi vida y voy a ayudar a los que se lo merecen y los que no… Son haters, ni cabida a la gilada.

-¿Te quisieron deportar de Francia?

-Me quisieron expulsar por ese acto de festejo inapropiado, vulgar o no sé que palabra mala le quisieron poner, pero tengo los mejores abogados internacionales que están trabajando en eso. De todas formas, ya me confirmaron que ya pasó, está todo bien, pero que tenga cuidado. Y yo voy a ser yo, si no les gusta, bueno, que no me llamen más, pero no voy a dejar de ser yo y menos con tanto sacrificio, menos.

Su trabajo aparte como modelo de OnlyFans mientras brilla en UFC

-¿Vas a seguir con tu venta de contenido aunque tu fama vaya creciendo?

-Estoy vacacionando en Europa con la mama y mi hermano, ¿qué te imaginás? Estoy pasando de país en país… Estoy teniendo buenos ingresos en OnlyFans y voy a seguir con eso. Y al que no le gusta que no me compre. La gente está para hablar y yo estoy para brillar. A mi no me afecta, si habla mal de mí ni me va ni me viene, tú no me mantienes (canta).

-¿Cuáles son los sueños que te gustarían cumplir?

-Antes de entrar al UFC me veía peleando con Valentina Shevchenko, Holly Holm, Ronda Rousey, Amanda Nunes y lo más cercano a todo eso es Holly Holm. Amanda Nunes se retiró, Valentina bajó de categoría y Ronda Rousey no existe más. Entonces la que me queda por pelear es Holly Holm y para ser una leyenda yo creo que hay que ganarle a las leyendas, así que voy por detrás de ella y después voy a hacer que Amanda Nunes vuelva a pelear conmigo de tan grande que va a ser mi nombre. Eso va a pasar, no te olvides.

-¿Cómo ves el crecimiento de las mujeres dentro de la empresa? En un momento parecía impensado…

-El UFC necesita más mujeres como yo, más mujeres que puedan traer no solamente digo el carisma, sino la parte femenina al ranking. Yo siento que desde que firmé con el UFC le estoy dando vida a la categoría, le estoy mostrando un perfil que no se suele ver. Entonces, eso es darle vida, movimiento y que la gente quiera conocerme. Yo estoy súper comprometida y como te dije: un resultado no va a cambiar mi forma de ser y lo que yo quiero.

-¿Quiénes te acompañan en tu día a día?

-Yo vivo sola con Ades en Miami. Ya hace más de un año que vivimos solitos, me encargo 100% de él, lo llevó a la escuela, lo alimento, lo visto. Ahora está la abuela que me ayuda cada vez que tengo pelea, pero todos los días vive conmigo y estoy yo con él y moralmente tengo a mi familia detrás de las videollamadas.

-¿Cómo es tu relación con Argentina y con aquellos que te elogian más los que te critican?

-A fines de octubre voy a Argentina porque me gusta ir después de mis peleas porque me conecto. Yo puedo estar en otros países, pero me siento en casa cuando estoy en Argentina, así sea que esté visitante, porque no tengo casa ahí. Entonces, así sea de visitante me siento muy feliz con todos ellos. Tengo muchos haters argentinos también, pero yo los entiendo, no pueden creer el éxito que estoy teniendo, entonces me pongo en el lugar de ellos también. Pero es todo trabajo duro y nada… No dejo de ser argenta nunca, soy argentina y muero argentina.

-Y les prometes que llevarás el UFC allí…

-Es una promesa, no voy a parar hasta que lo cumplan porque voy a defender cada puesto del ranking y voy a salir con inteligencia y cabeza para arrancar a todos en la categoría y que no hayan excusas. Decir: ‘Bueno pelado (Dana White, presidente de la empresa), dame el UFC en Argentina’. Yo sé que va a ser así porque todo lo que soñé lo estoy cumpliendo.