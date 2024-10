Nadie podrá poner en duda el corazón de Max Holloway en UFC . El estadounidense se plantó de igual a igual con Ilia Topuria en el evento de estelar de este sábado 26 de octubre en Abu Dabi en UFC 308 y, aunque terminó perdiendo con un nocaut espectacular, se puede quedar tranquilo, en cierta medida, porque se llevó con una suma millonaria de dinero.

¿Cuánto dinero ganó Max Holloway por pelear en UFC 308?

Al igual que Topuria, Holloway ganó un monto que va desde el millón y medio hasta los tres millones de dólares. No existe un dato exacto porque la UFC es muy cuidadosa con la economía de sus luchadores y elige no revelar las cifras que tengan que ver con dinero. Aún así, es sabido que los protagonistas que llegan al nivel máximo, obtienen las sumas mencionadas anteriormente.

La pelea para Max fue dura. En el primer asalto fue sorprendido por un Topuria que derribó a un Holloway que al final de la propia primera vuelta se comenzó a sentir más cómodo con su gran boxeo. La estrategia le duró durante todo el segundo round y la extendió por gran parte del tercero antes de ser noqueado de manera espectacular.

Aún así, su presentación fue un show como se esperaba y todos se pusieron de pie para reconocer su presentación ante un durísimo campeón. Eso sí, Holloway reconoció la derrota: “Él me conectó y me lastimó más de lo que pensé que era capaz. Estoy bien, así es este deporte. Me saco el sombrero con él, no tengo excusas. Tuve un buen campamento, no tuve lesiones y él fue mejor, pero voy a volver”.

Lo que sigue ahora para el hawaiano es pensar en el 2025. Como aseguró, desea tener una revancha ante Topuria, pero el hispano-georgiano tiene otros candidatos fuertes para exponer su corona como Alexander Volkanovski o Diego Lopes. De esta manera, los primeros meses del siguiente año develarán el próximo paso de Holloway.

