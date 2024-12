¿Da marcha atrás? La palabra de Ilia Topuria sobre la decisión de subir al peso ligero y dejar vacante el cinturón pluma de la UFC

En las últimas horas, el universo de las artes marciales mixtas se vio sacudido por una brutal decisión que se había filtrado de Ilia Topuria de dejar el peso pluma para subir al ligero e intentar convertirse en el campeón de dos divisiones distintas. Esto parece que tendrá que esperar o, al menos, habrá que ponerle paños de agua fría porque el propio protagonista salió a bajar los humos a esta posibilidad.

Claro, cuando se confirmó que Topuria dejaría las 145 libras para comenzar a medirse en las 155 todo el mundo se vio sorprendido y enseguida se comenzó a especular con quien se podría llegar a enfrentar en su debut en la nueva división. Incluso, una leyenda como Dustin Poirier no dudó en alzar la mano para postularse como rival.

Bueno, parece que todo esto habrá que tomárselo con calma porque el propio Topuria fue contundente con un mensaje que compartió en sus redes sociales explicando que no dejaría el título del peso pluma vacante para irse al ligero sin ningún paso previo. El hispano-georgiano reconoció que es su intención hacer esa transformación, pero desea esperar a que la UFC también decida con él lo que vendrá en el futuro.

La palabra de Ilia Topuria sobre su futuro en la UFC

“No dejaré el título vacante. La decisión de ascender a la siguiente categoría es completamente mía. Aún no he tenido conversaciones con UFC, por lo que todo está por decidir. Dejen de celebrar porque no voy a ir a ningún lado. He conquistado mi división y haré lo mismo en la siguiente”, expresó Ilia.

Ilia Topuria no quiere dejar vacante el cinturón del peso pluma por lo que espera una decisión de la UFC. (GETTY IMAGES)

En este contexto, lo que resta esperar es el paso del tiempo que es el único que acomodará las cosas y disipará todo tipo de dudas en medio de una confusión y expectativa generalizada que hay por ver lo que hará el Matador en 2025 con su carrera.