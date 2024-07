Uno de los grandes protagonistas de la velada de UFC 304 en Inglaterra será Paddy Pimblett. El local volverá a la acción después de ocho meses y lo hará con su gente y ante el estadounidense Bobby Green. Para una pelea que buscará ganar el europeo con el fin de volver a posicionarse en la buena consideración de la empresa, la novedad está en el cambio físico que llevó adelante y eso se puede ver en imágenes impactantes que reflejan como estaba el luchador hace apenas unos meses y como se encuentra hoy.

Pimblett ya es conocido en sí por su buen estilo de lucha y su buena presencia cada vez que se sube al octágono, de hecho así lo indica su récord con 21 victorias y solamente tres derrotas, pero también es un personaje destacado por su vida fuera de las artes marciales mixtas. Por eso, sorprendió y mucho cuando se divulgaron una serie de imágenes en las que se lo podía ver claramente fuera de estado con un sobrepeso que llamó la atención para un deportista de élite que se mantiene en total vigencia.

¿Cómo fue el cambio físico que llevó adelante Paddy Pimblett?

Eso ha quedado atrás y, en un campamento más que duro, Paddy se propuso llegar a casa y dar un espectáculo a sus fans. Cualquier duda sobre su forma quedó disipada y actualmente parece atravesar uno de sus mejores momentos en cuanto a sus sensaciones para subirse a pelear. “Empecé a correr por la noche a las 20:00, 20:30 y 21:00 y luego me meto en una sauna para aclimatarme al calor”, explicó Paddy.

Así fue el antes y el después de Paddy Pimblett para presentarse en UFC 304. (Twitter)

En inglés tiene un récord de 5-0 en la UFC y con este combate buscar ampliar la senda de la victoria. Para ello contó como se preparó y de que forma se adaptó a Inglaterra, ya que es su país natal, pero no donde lo hubiese gustado pelear. Debido a esto, tras la decisión de la UFC de realizar su evento 304 en Europa y no en Norteamérica, Paddy no se mostró muy conforme.

Paddy Pimblett tiene todo listo para presentarse ante su gente en UFC 304. (IMAGO)

“Es una broma absoluta que estemos peleando a esa hora. Realmente no estoy contento. Nos quedamos despiertos cada dos semanas para ver la UFC. Nos sentamos en esa maldita sala de estar y nos quedamos despiertos hasta las 05:00 o 06:00 a. m. viendo las UFC y ni siquiera es como si tuvieran que hacerlo. Están cinco y ocho horas por detrás”. se quejó en relación al horario de madrugada inglesa en el que se presentará a escena.

Y además, agregó sobre su rival, Green: Su mayor fortaleza es su boxeo. Tiene muy buenas manos. Como dije antes, ya lo han noqueado un par de veces. Y una vez que te noquean como a él, se te empieza a hundir la barbilla. Así que todo el mundo habla de esta pelea como si fuera una pelea de golpeador contra luchador. No lo es. Voy a salir y voy a golpearlo y le voy a arrancar la cabeza. Realmente me veo noqueándolo. Y mucha gente se va a sorprender cuando lo haga. Pero como digo, si se me presenta la oportunidad de derribarlo, lo derribaré, lo someteré”