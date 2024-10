La cartelera de UFC 308 fue una de las más esperadas del año. La pelea estelar entre Ilia Topuria y Max Holloway por el título del peso pluma se llevó toda la atención, pero todos los combates tenían su atractivo particular. En la primera del Main Card no fue la excepción y el luchador sensación, Shara Magomedov, se encargó de demostrarle al mundo que está para grandes cosas con un nocaut que nunca se había visto hasta el momento.

La pelea del nacido en Daguestán fue ante el armenio Armen Petrosyan y el espectáculo estuvo a la altura de las circunstancias desde el primer campanazo. Ambos luchadores son muy fuertes y decidieron plantarse en el medio del octágono a intercambiar puños y patadas. El primer asalto fue muy disputado y en el segundo no cambió la dinámica, pero a falta de apenas segundos para el final Shara dio la sorpresa.

Cuando parecía que la historia se iba a ir al round decisivo, Magomedov sacó un doble giro de puño que primero conectó sin mayor peligro con la derecha y luego de manera brutal con la izquierda para mandar su rival a la lona sin escalas. Petrosyan no pudo hacer nada y quedó noqueado ante la mirada de un Shara que se retiró lentamente de la escena disfrutando lo que acababa de hacer.

La importancia de la victoria para el de Daguestán es mucha porque no estaba del todo cómodo en la pelea y la victoria podía estar en riesgo tranquilamente. Con este nuevo éxito, amplió su gran récord a 15-0 y por eso se muestra muy confiado de cara a lo que sigue. “Soy el mejor striker de la división, voy a destrozar a Israel Adesanya. Cuando empecé en muay thai fue el primer movimiento que me enseñó mi hermano” , afirmó Shara contando, además, de donde vino su gran movimiento.

¿Por qué Shara Bullet tiene un ojo distinto al otro?

Shara tiene 30 años, un peso de 84 kilos y una altura 1,88m. En su llegada a la UFC ya tenía un invicto de 11-0 y lo hizo con su look particular en el que parece no ver de un ojo. Sí tiene visión, pero su imagen se debe a que la perdió mientras competía sin darse cuenta cuando era un joven en 2016 y se tuvo que operar para no quedar ciego y poder seguir luchando por sus sueños.

“Las operaciones fueron muy costosas, en ese momento me encontraba en el cuidado de mis padres. Fue una situación muy difícil para mí, llegué a no entrenar por dos años. Mi carrera podría dividirse entre el antes y el después de esa herida”, contó en algún momento Shara.