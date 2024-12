Una de las rivalidades que más picante ha tomado en los últimos tiempos en las artes marciales mixtas es la que enfrenta a Ilia Topuria con Conor McGregor. El hispano-georgiano y el irlandés parecen no quererse en lo más mínimo y es curioso porque no han llegado ni a ser rivales, pero el actual campeón del peso pluma tuvo palabras muy duras con el exmonarca de la UFC.

En la actualidad, Topuria está analizando como mantener su reinado dentro del octágono más importante del mundo y debe decidir si continúa su carrera en el peso pluma o si asciende al ligero, donde ya brilló McGregor. Conor, por su parte, se encuentra enfocado en sus negocios y cada vez más alejado de la jaula a la que tantas alegrías le supo dar, de manera tal que parece estar teniendo un retiro en silencio.

En ese escenario, sin la posibilidad de cruzarse entre sí, ambos luchadores se han encargado en más de una ocasión de atacarse con palabras contundentes que demuestran el desprecio que se tienen. Solo un combate podría terminar con algunas de esas diferencias, pero hasta que eso no ocurra seguirán los intercambios verbales.

Conor McGregor fue tundido de dura manera por Ilia Topuria. (GETTY IMAGES)

La palabra de Ilia Topuria sobre Conor McGregor

“Me dio súper mala vibra. Analizando a las personas como seres humanos, no puedo opinar, no sé cómo es un ser humano. A lo mejor es una excelente persona y yo tuve una percepción de su energía completamente diferente a lo que es. La sensación que me dio fue un aura de infierno, de no querer estar cerca de él”, expresó Ilia en su momento en The Wild Project.

De esta manera, queda a la claras como Topuria no quiere saber nada con un McGregor que tampoco ha demostrado un sentimiento muy distinto. Lo que resta es esperar al paso del tiempo y que sea este el que determine si, finalmente, existe un duelo que sería verdadera histórico en la UFC. A su vez, las pocas probabilidades de que ocurra le bajan un poco las expectativas a los aficionados de las MMA.

