La UFC se cansó de Conor McGregor. El irlandés colmó la paciencia de la compañía y decidió bajarle el pulgar, por lo que The Notorious no volverá a la acción hasta nuevo aviso. Quien iba a ser su rival, Michael Chandler, ya tiene fecha y contrincante confirmados.

ver también ¿Quién ganó entre Canelo Álvarez y UFC la pelea por los fanáticos? La verdad detrás de la competencia feroz

¿Cuándo volverá a pelear Conor McGregor en UFC?

Primero iba a ser a finales de junio, pero Conor sufrió una fractura en uno de los dedos de sus pies y el combate quedó pospuesto. Esa parece haber sido la gota que rebalsó el vaso en la relación entre McGregor y la UFC, ya que la organización está cansada de que The Notorious siempre tenga un problema para volver a pelear y por eso decidió que no luche en 2024.

Lo que más le molesta a la UFC es que Conor no esté enfocado al 100% en regresar al octágono más importante del mundo, el mismo al que no se sube desde el año 2021 tras su última presentación ante Dustin Poirier. La vida del irlandés está más volcada en los negocios que en el gimnasio. Es su decisión pero, por más que sea la cara más famosa de las artes marciales mixtas, a la compañía no le interesa dejarlo esperando.

Publicidad

Publicidad

Charles Oliveira le robó a Michael Chandler a Conor McGregor

De esta manera, se confirmó que el sábado 16 de noviembre en el Madison Square Garden en el marco de UFC 309, Michael Chandler se verá las caras con el brasileño Charles Oliveira en una pelea espectacular. Estos dos ya se enfrentaron en 2021 y el brasileño finalizó al estadounidense en el segundo asalto.

Michael Chandler y Charles Oliveira se verán las caras en UFC 309. (GETTY IMAGES)

Así, Chandler, quien iba a ser el rival de Conor, ya tiene fecha estipulada para regresar a la acción en un evento coestelar, ya que la pelea más destacada de ese fin de semana será la que va a protagonizar Jon Jones. El peso pesado más importante de la UFC vuelve a la acción y lo hará para exponer su cinturón ante Stipe Miocic.

Publicidad

Publicidad

ver también Jon Jones, el mejor de la historia de UFC, volverá a pelear con fecha y rival confirmados

De esta manera, está confirmado que Conor McGregor no peleará en el 2024 y habrá que esperar hasta el 2025 para tener novedades sobre el irlandés de 36 años que ya empieza a generar dudas sobre si volverá a competir en algún momento o si ya no regresará nunca más a la acción.