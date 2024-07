En el año 2021 ninguno de los dos tenía reconocimiento que posee ahora, pero el encuentro entre Leon Edwards y Belal Muhammad era uno más que esperado. En aquella ocasión, fue en UFC Fight Night y ahora, tres años después, se verán las caras por segunda vez en la edición 304 de las mejores veladas de artes marciales en el mundo y con un título en juego.

El primer capítulo de la historia quedó inconcluso, ya que en el segundo salto de aquella ocasión el combate tuvo que ser detenido después de que Edwards realizas un piquete de ojo sobre el rostro de un Muhammad, quien no pudo seguir con la lucha. El resultado final fue un No Contest que no amplió registro de victorias y derrotas para ninguna de las dos partes.

La pelea de 2021 entre Leon Edwards y Belal Muhammad fue suspendida por un piquete de ojo

Se trató de un accidente y por eso Edwards no fue descalificado ni sancionado. Ahora el estadounidense tiene el cinturón wélter en su poder y lo expondrá ante un Muhammad, quien en aquella oportunidad termino llorando y que en esta no tiene nada que perder y mucha sed de revancha sobre esa ocasión en la que no pudo demostrar lo que le puede dar al mundo de las MMA.

Belal Muhammad quiere su revancha ante Leon Edwards para quedarse con el título wélter de la UFC. (GETTY IMAGES)

Para este combate en particular, Edwards parte como favorito, ya que es el campeón y el monarca que demostró estar a la altura de cualquier rival su gran presencia en el octágono tanto de pie como al ras de la lona, que le posibilitan el hecho de ser superior a cualquiera que intente atacarlo con variantes.

Ahora bien, eso no quita que Muhammad no tenga ninguna chance, sino más en todo lo contrario, ya que su guardia ortodoxa y su estilo de lucha lo convierten en una amenaza constante. Se trata de un peleador muy ágil que en cualquier momento puede sorprender, por lo que será un combate para verlo con los ojos bien abiertos, algo que en 2021 no pudo suceder.