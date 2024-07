No es frecuente de ver, pero el No Contest existe y es importante entender de que se trata.

Existen muchas formas de ganar un combate en la UFC. Desde un brutal golpe que deje nocaut al rival, una sumisión que lo obligue a tapear y así abandonar, o hasta una intervención del árbitro que entienda que el combate no puede seguir debido a la diferencia que existe entre un protagonista y el otro. Pero hay un resultado poco habitual que también existe y ese es el No Contest. Por eso, aquí te explicaremos de qué se trata esta definición y cómo se puede llegar a la misma.

Al poder utilizar casi todas las extremidades de su cuerpo, los luchadores están expuestos a accidentes que no están en los planes de nadie, pero que se pueden originar producto de la gran intensidad con la que se llevan adelante los combates. Los protagonistas están muy atentos a lo que pueda ocurrir en cada momento, ya sea desde un golpe, defendiendo intento de sumisión o una respuesta a un ataque que estén llevando adelante, por eso es normal ver una incidencia que no permita que el combate llegue a su fin de forma natural.

Motivos para decretar el No Contest en una pelea de UFC

Esto se puede dar por el famoso piquete de ojo, el cual sucede cuando los luchadores desean mantener la distancia con su rival y, en un movimiento natural, se exceden en la extensión del brazo y terminan metiendo una parte de su mano en el rostro de su rival.

Otro de los motivos para que una pelea se declarada como nula, (cuando se determina este resultado no contabiliza ni como victoria ni como derrota para ninguno de los dos protagonistas), es el golpe bajo. En todos los deportes de contacto está prohibida este tipo de acción y en la UFC no es la excepción. Cuando un luchador golpea a otro de manera accidental por debajo de la zona abdominal, el perjudicado tendrá hasta 5 minutos para recuperarse de dicho contacto.

El No Contest deja a la pelea sin un ganador, con la posibilidad de que un futuro se redite el encuentro.

En caso de no poder seguir adelante con la acción, el combate será decretado como nulo. Lo que hay que tener en cuenta es que, la particularidad del tiempo límite para volver o no a la acción, está prevista para todas las incidencias que estén por fuera de las reglamentadas.

Lo que también puede suceder es que el luchador quiera continuar con el combate, pero que el departamento médico entienda que no están dadas las condiciones físicas para hacerlo y que sean ellos los que le pongan punto final a esa parte de la velada.

El otro factor está relacionado al dopaje, ya que si un luchador obtiene la victoria y tras ella se confirma que había ingerido sustancias ilegales se le retirará la victoria y se tomará como un evento que nunca sucedió en el récord de uno y otro.

Es importante aclarar que en los golpes existe el criterio particular del árbitro, quien puede determinar si la acción fue producto de un accidente o si hubo intencionalidad de realizar un acto de mala fe. En ese caso no existiría el No Contest, sino más bien la descalificación y la victoria le sería otorgada al protagonista perjudicado.

Esto último es difícil de ver, ya que los peleadores que ingresan el octágono de la UFC arriesgan prestigio y futuro dentro de la organización. Por eso, los golpes ilegales y las descalificaciones no suelen ocurrir con frecuencia.