El próximo año tendrá lugar el Mundial de Clubes 2025, con la participación de más equipos de todas partes del planeta. Entre los nuevos cupos que pone a disposición la FIFA para sus participantes, hay uno muy particular: el concerniente al país anfitrión del certamen intercontinental.

Esta plaza especial, a diferencia de los otros clasificados, no corresponde a una Confederación en particular (léase UEFA, AFC, CAF, OFC, CONMEBOL o CONCACAF), sino que, uno de los 32 clubes clasificados será perteneciente a Estados Unidos, por ser equipo del territorio que será sede de la competencia. Además, el reglamento no es claro en cuanto al criterio en que se elije ese “participante extra”.

En este escenario, la FIFA decidió escoger al Inter Miami como el equipo invitado de la Major League Soccer, elección que generó de inmediato polémica entre los aficionados. La entidad basó su anuncio en que las ‘Garzas’ conquistaron el Supporters Shield, por ser el mejor club de la temporada regular de la liga, pese a que aún no se definió el campeón de la MLS 2024.

Sin embargo, más allá de los argumentos oficiales, esta invitación causó controversia al tratarse del equipo de Lionel Messi, que si bien tiene un caudal de fanáticos innumerable a lo largo y ancho del planeta, también cuenta con un sinfín de detractores que lo consideran el ‘niño mimado’ de la FIFA y de gran parte de la prensa.

Lionel Messi junto a Gianni Infantino, en el anuncio del Mundial de Clubes [Foto: Getty]

Álvaro Morales destrozó a Lionel Messi y su Inter Miami:

El periodista mexicano, reconocido por sus públicas opiniones en busca de discusiones mediáticas y polémicas virales, no tardó en expresar su repudio al boleto de FIFA a Inter Miami, acentuando en las ‘ayudas’ que a sus 37 años seguiría recibiendo el capitán de la Selección Argentina.

El conductor y panelista de TV hizo una analogía entre el Mundial de Qatar y este pasaje al Mundial de Clubes, aduciendo que la FIFA ya le habría armado el camino a la final y ‘regalado’ penales a Messi en la conquista de aquel 2022, y hoy en día le da la posibilidad de jugar el mismo torneo pero a nivel de equipos en vez de selecciones.

“¡Se los dije y advertí! Son tan predecibles: le regalarían el Mundial a Messi. Digo, la invitación al de Clubes. A eso me refiero“, disparó Álvaro Morales por medio de su cuenta de la red social ‘X’, posteo que de inmediato generó todo tipo de interacciones, a favor y en contra de sus dichos. El reportero es un ya reconocido ‘hater’ de Messi, en tanto que todo lo contrario es su trato con el portugués Cristiano Ronaldo.

Inter Miami, el quinto representante de CONCACAF en el Mundial de Clubes:

Si bien no integra las plazas de CONCACAF, el equipo de Lionel Messi pertenece a la Confederación y será uno de sus equipos en el torneo internacional. Los otros cuatro boletos de la asociación pertenecen a Rayados (México), León (México), Pachuca (México) y Seattle Sounders (Estados Unidos). Para conocer a todos los demás clasificados del certamen, ingresa aquí.