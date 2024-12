Vuelve a dirigir: Confirman el nuevo equipo de Diego Cocca tras su paso por la Selección Mexicana

Diego Cocca se fue de la Selección Mexicana en junio de 2023 luego de su mal paso por el Tri. El entrenador argentino no entrena a ningún equipo desde esa fecha pese a que el técnico reconoció haber tenido algunas propuestas que no lo terminaron de convencer.

Sin embargo, un año y medio después de su salida de México, Diego Cocca estaría a punto de volver a dirigir. De acuerdo a lo revelado por Relevo, un medio español, el técnico argentino tendría todo acordado para convertirse en el entrenador del Valladolid.

La actualidad del Valladolid, el nuevo equipo de Diego Cocca

La actualidad del equipo español no es para nada buena ya que el Valladolid está ubicado en la última posición de LaLiga. El Pucela solo sumó 9 puntos en 16 jornadas y el último que se está salvando de no descender es el Leganés con 15 unidades.

Lo positivo para Diego Cocca es que tiene tiempo de sobra para intentar cambiar la actualidad del Valladolid. En principio el contrato del técnico argentino será hasta fin de temporada, pero con una opción de renovación automática si es que el ex entrenador logra la permanencia con el equipo español.

Diego Cocca ya había estado cerca de dirigir un equipo español antes del inicio de la temporada, cuando Alejandro Irarragorri y el Grupo Orlegi lo consideraron para entrenar al Sporting de Gijón. Finalmente, el técnico argentino tendrá su primera experiencia europea.

“Quiero ir a un proyecto que me guste y que me sienta identificado. Y también el deseo tiene que venir del otro lado. Actualmente del otro lado (los directivos) los veo menos preparados. Me estoy tomando mi tiempo para encontrar mi proyecto“, fue lo que dijo Diego Cocca en octubre pasado en el programa ‘La Última Palabra’.