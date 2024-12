NBA Cup: las mejores combinadas para los partidos del 11 de diciembre

La temporada de la NBA sigue su rumbo y este miércoles por la noche tendremos dos partidos entretenidos: Atlanta Hawks vs New York Knicks y Houston Rockets vs Golden State Warriors por la NBA Cup.

Y teniendo en cuento estos dos encuentros, en Bolavip México te dejamos las mejores combinadas para los dos encuentros

NBA: las mejores combinadas

Ganan New York Knicks + menos de 243.5 puntos – 1.95 en Caliente.mx

Gana Golden State Warriors + más de 218.5 puntos – 3.10 en Caliente.mx

Stephen Curry hará menos de 24.5 puntos + 5 o más asistencias – 2.55 en Caliente.mx

Los Knicks se llevan la victoria y habrán menos de 243 puntos

El conjunto de New York perdió uno de sus últimos seis partidos en la temporada 2024/25 de la NBA. Al mismo tiempo, los Knicks promedian 117.8 puntos por partido, mientras que los Hawks 111 unidades.

Sumado a esto, en tres de los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos no se superaron los 243 puntos.

Golden State se impone y se hará más de 218 puntos

Los Golden State Warriors llevan una racha de 15 victorias al hilo al enfrentar a los Rockets. La última vez que perdieron fue en febrero del 2020.

Al mismo tiempo, en cinco de los últimos encuentros de los Houston Rockets se superaron los 218 puntos anotados en total.

Stephen Curry no hará más de 24 puntos y sí hará cinco asistencias o más

El base de los Golden State Warriors no superó la marca de los 24 puntos en un seis de sus últimos 10 partidos por la NBA.

En su versión de pasador y no de anotador, Curry promedia 6.6 asistencias por partido.

